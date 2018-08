Hoy 01 de agosto es la fiesta nacional de Suiza, esta fecha es una excelente oportunidad para conocer más sobre las costumbres, tradiciones y gastronomía de este país europeo.

Por eso, bajo el lema ‘ Life is a Journey. Live it Well’, el Swissôtel Lima ofrecerá a sus clientes durante todo el mes de agosto. una exquisita carta para celebrar esta importante fiesta cívica.

Las opciones que los comensales podrán encontrar en el Swissôtel Lima son platos tradicionales de la cocina suiza que brinda el restaurante La Fondue de Swissôtel, como el clásico Fondue, Raclette, Fondue Bourguignonne, Schokoladen Fondue, junto a un exquisito Cava Juvé & Camps.

Si de dulces se trata, uno de los íconos de Suiza es su chocolate. En Lima, tenemos Gourmet Deli: Pastelería europea con una fina selección de tortas, postres a base de chocolate suizo y panes del día.

También por este mes el Swissôtel Lima brinda el ritual suizo que estará a S/249, que comprende:

El SPA Rituales, el frío, el smog, el estrés y la edad, son las principales causantes de que la piel pierda su luminosidad natural y se vea apagada con aspecto cansado.

O Swiss Ritual: Una dulce renovación. La cual consta de un masaje signature y una envoltura de chocolate, donde elimina células muertas y combate los signos de envejecimiento gracias a su poder antioxidante.