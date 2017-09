¿Por qué Faustino Asprilla es tan solicitado por actriz porno? Estas fotos te lo dirán 

Siempre lucha por ser 'un grande'. Faustino Asprilla llegó a la cima como futbolista durante los años noventa y ahora también quiere hacerlo en su nueva faceta de empresario, como dueño de su propia marca de condones.

Su ingreso al mercado de los preservativos ha causado una polémica, pero nada comparado con las reacciones que generó cuando posó completamente desnudo para una sesión de fotos de la revista SoHo.



Fue en el año 2007 cuando el jugador colombiano decidió mostrarlo todo en una edición histórica en la que las personas podían ver las imágenes 'sin censura' si compraban la edición impresa de la famosa revista.

Con este antecedente, no sorprende que la ex periodista y actriz porno Amaranta Hank le haya propuesto a través de Twitter realizar juntos una película para adultos juntos.



Te mostramos algunas de las comentadas fotografías que protagonizó el ex jugador del Parma, Newcastle y Palmeiras.