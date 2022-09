Al hablar de fantasías sexuales debemos entender que pueden estar presentes en todas las personas, por lo que existe gran variedad de ellas. Sin embargo, no son un tema del cual se hable con facilidad e incluso puede llegar a sentirse vergüenza de conversar de esto con la pareja, debido al temor de ser juzgados o verse en una situación que afecte su relación .

“Se debe tener en cuenta que estas fantasías suelen surgir al despertar sexual de las personas, es decir durante la adolescencia y pueden venir influenciadas por contenido que observen (pornografía), conversaciones con amigos, o solo por dudas o intereses propios de cada persona”, anotó especialista en Sexualidad y Salud Reproductiva de Apropo, Emerson Yancul

Agregó que: “otro elemento importante, es que se suele pensar que solo los hombres tienen fantasías sexuales, sin embargo, en mujeres también se presentan, ya que estas no dependen de la identidad u orientación sexual de la persona, sino de sus gustos, preferencias y deseos”

Lo cierto es que no necesariamente las personas desean que sus fantasías sexuales se cumplan, en ocasiones el tenerlas como imágenes mentales puede resultar más significativo y erótico que vivir la experiencia, puesto que en nuestra mente puede vivir como un evento perfecto, cuando en la realidad podría no ser así.

En ocasiones, las personas que expresan haber cumplido sus fantasías indican que ya no causan el mismo interés o deseo que pudiese tenerse cuando estaban solo en la imaginación.

Según Yancul, se debe considerar que en algunas parejas se puede llegar a hablar de las fantasías que tienen ambos, pero esto dependerá del grado de confianza, comprensión y sinceridad que exista en la relación.

En ocasiones puede empezar esta conversación basándose en qué cosas o prácticas dentro del acto sexual sienten comodidad realizándolas y poco a poco ir hablando sobre cosas que les gustaría realizar.

Es necesario tener en cuenta que, al momento de hablar con la pareja, está tendrá sus propias creencias, por lo que se debe respetar su postura. Además, no se deberá insistir en temas en los cuales la pareja ya ha dado una respuesta definitiva o con los que siente incomodidad al hablar.

De esta manera, se considera que toda fantasía sexual puede ser realizada siempre y cuando sea por elección, deseo y decisión de ambos, siempre de manera voluntaria y sin presiones externas.

La comunicación en la pareja es lo fundamental para poder llegar a acuerdos, la sinceridad y el poder colocar límites en aquellas prácticas que no se desean realizar o con las que se siente incomodidad. Se debe recordar que el acto sexual debe ser placentero para ambos, no solo para que uno de los dos disfrutes, ya que el mantener relaciones sexuales sin desearlo o bajo presión puede llevar a que el acto sexual sea desagradable, lo cual afectará a la relación y el deseo de mantener relaciones sexuales (incluso cuando la fantasía sexual no esté presente).

“Cuando las fantasías son ejecutadas en pareja con consentimiento y deseo pueden llegar a aumentar el placer durante el acto sexual, estas prácticas pueden estar cargadas de erotismo, lo cual puede llegar a revitalizar la relación de pareja, eliminando elementos como la monotonía o rutina en las relaciones sexuales. En general se deberá seguir la norma que hace referencia, a que, si la práctica sexual involucra hacer caso omiso del consentimiento de la pareja, no debe ser realizada”, agregó el especialista.

Lo importante y principal al momento de hablar sobre las fantasías es la confianza, es poder estar abierto a que la pareja acepte o se niegue y a en caso decidir realizarlas, estas sean bajo consentimiento mutuo, siguiendo un ritmo en el que ambos sientan comodidad.

Para finalizar, algo que se puede tomar como una realidad es que cada persona es distinta, debido a las experiencias vividas durante su crianza, gustos desarrollados en la adolescencia, creencias y demás factores. Esta diversidad incluso se puede ver en las preferencias sexuales, algunas personas pueden tener gustos por ciertas prácticas, mientras que para otros esto no resulta atractivo.