Muchas personas a lo largo de su vida pasan temporadas en las que no tienen relaciones sexuales. Muchos mitos se generan alrededor del tema. Hay quienes piensan que te genera mal humor, tristeza, bajo autoestima, que ‘te haces virgen’ nuevamente o que puedes perder el deseo sexual por siempre.

El médico Edwin Reyes Alpaca, coordinador de Andrología de la Sociedad Peruana de Urología, y especialista en medicina sexual nos explica este tema.





¿Qué sucede por la falta de sexo?

En medicina todo se basa en evidencias. Existen estudios al respecto, los cuales tienen diferentes, pero hablaremos de aquellos que tienen mayor peso, nos precisa el especialista.

Menos riesgo de infecciones:

Si tienes poca actividad sexual, existirá menos riesgo de contraer alguna infección como las urinarias en el caso de las mujeres. Y también menos riesgo de enfermedades de transmisiones sexual. "Entre menos sexo, existe menos posibilidades de tener alguna infección especialmente en la mujer", dice el médico Edwin Reyes.

Baja la inmunidad:

El bienestar que da la actividad sexual genera el aumento de la secreción de un anticuerpo llamado inmunoglobulina A. Algunos afirman que con poco sexo esa inmunoglobulina que a uno lo protege disminuye y trae como consecuencia la baja de inmunidad.

Cambios emocionales:

Las sustancias que se generan durante el sexo son la serotonina, oxitocina, y noradrenalina (relacionadas a la felicidad). Estas sustancias también tienen que ver con ciertas enfermedades como la ansiedad y la depresión. Cuando existe una disminución en la frecuencia sexual, entonces tienes una predisposición a que estas sustancias no estén bien reguladas, y que se generen problemas físicos relacionados con la depresión o la ansiedad. Hay parte de verdad en los cambios emocionales.





Riesgo de atrofia:

Cuando uno empieza a excitarse segregaciertas sustancias en el cerebro que envían un mensaje a la vagina para que lubrique. Esa capacidad se va perdiendo con la edad. Si normalmente uno no ejercita el órgano sexual, se atrofia tanto la vagina como el pene.

Sí hay cierta relación entre la disminución de sexo (especialmente en las personas postmenopausicas) y la predisposición a tener una mayor atrofia vaginal o dolor genital.

Entre más cantidad de sexo, más posibilidad tienes de estimular el proceso de lubricación y adecuación de la vagina a una actividad sexual. Si una mujer deja de tener sexo muchos tiempo perderá la capacidad de reaccionar ante el estímulo, explica el urólogo.





Consejos

-Lo principal es la relación con la pareja o con otras personas.

-A veces uno no tiene sexo porque no está relacionado con otras personas y eso genera un malestar en la persona. No solo tienes que relacionarte sexualmente sino tener un grupo de soporte para superar ese momento.

-También es bueno estar motivado para tener sexo, todo esto ayuda a quitar el estrés por al falta de actividad sexual.