Tendencia ‘Pride’: camisetas y poleras con los colores del arcoíris para sumarte al mes del orgullo LGBT

El icónico arcoiris y sus colores junto a la lucha por la diversidad e igualdad son la inspiración de diversas marcas del mundo de la moda que han centrado sus esfuerzos para celebrar el mes del orgullo LGBT con piezas personalizables y llenas de paz y respeto.

Numerosas firmas lanzan cada año ediciones especiales en defensa de los derechos LGBT sumándose a favor de la libertad sexual y celebrar el Día internacional del Orgullo (28 de junio) creado para festejar y reivindicar los derechos del colectivo.

En el marco del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, en el neoyorquino barrio del Greenwich Village, suceso que marcó el inicio de las reivindicaciones del colectivo LGBT, este 2019 el "outfitt" lleva más color que nunca.

Polos con mucha personalidad



Tops, polos y camisetas con estampados que defienden la diversidad, la igualdad y el orgullo son parte de la colección cápsula para mujeres, hombres y personas no binarias lanzada por H&M. Las siluetas van desde los cortes cuadrados hasta los deportivos, todos con un movimiento retro y una expresión completamente moderna.



La estrella de la propuesta es una blusa de lentejuelas de varios colores y pantalones cortos a juego, una camiseta de malla de arco iris, unos biker shorts multicolores y un bolso también de lentejuelas. El 10% del precio de venta será donado a la campaña de las Naciones Unidas, UN Free & Equal.



Coloridos tops, polos y camisetas han sido diseñados para mujeres, hombres y personas no binarias. (Foto: H&M) Coloridos tops, polos y camisetas han sido diseñados para mujeres, hombres y personas no binarias. (Foto: H&M) Coloridos tops, polos y camisetas han sido diseñados para mujeres, hombres y personas no binarias. (Foto: H&M)

"H&M se esfuerza por ser un espejo de la sociedad global, uno que abraza completamente un mensaje central de 'Amor para todos', defendiendo el derecho de las personas a amar a quienes quieran, dondequiera que estén”, explica Sara Spännar, Directora Global de Marketing y Comunicaciones de H&M. La colección llega a Lima a partir del 13 de junio.

Otra manera de sumarse a la igualdad de derechos y el trato justo para lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales de todo el mundo es con ‘Rainbow Pack’, una iniciativa de Reebok que presenta una edición muy especial y limitada de t-shirts y tops de color blanco, que refuerza el simbolismo de paz y respeto, en las que la bandera multicolor se apodera del logo tradicional de la marca, reflejando la diversidad de la comunidad LGBTQIA+.



Cuenta con una serie de mensajes personalizados, hechos a mano, con tipografías y diseños coloridos a favor de la igualdad y está a la venta en su página web.



T-shirts y tops de color blanco refuerzan el simbolismo de paz y respeto. (Foto: Reebok) T-shirts y tops de color blanco refuerzan el simbolismo de paz y respeto. (Foto: Reebok) T-shirts y tops de color blanco refuerzan el simbolismo de paz y respeto. (Foto: Reebok)

Los colores del arcoiris también están presentes en la reciente colección cápsula Pride de Calvin Klein, marca que eligió a la actriz estadounidense Indya Moore para lucir los pantalones, accesorios, ropa interior, trajes baño y sudaderas. Lo que se obtenga será donado a Human Rights Campaign Foundation los beneficios.

La tendencia de prendas unisex que pueden ser usadas tanto por él como por ella es la mejor manera de sumarse a los mensajes en favor de la autenticidad e igualdad entre las personas. La colección 'Proud to be me' de DenimLab de Falabella resalta el orgullo que sentimos por ser nosotros mismos, amando nuestras virtudes, defectos, logros y siendo más tolerantes entre nosotros. Incluye opciones en denim como casacas y chalecos, así como buzos, polerones y polos de algodón.