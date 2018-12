Plus size fashion showroom: el evento de moda para tallas grandes mas importante del país

Analizando la necesidad, la insatisfacción y la negativa experiencia de compra por Internet en el segmento de moda especializado en tallas grandes, dos emprendedoras crean: “Plus Size Fashion Showroom”, el único y más grande evento de moda de Lima.



Lo que empezó convocando a un pequeño grupo se hizo cada vez más grande hasta llegar a esta séptima edición, que será realizada el sábado 15 y domingo 16 de diciembre en el Colegio Melitón Carvajal (Prolongación Iquitos 2001 - Lince), donde serán presentados stands con más de 60 marcas dedicadas a este segmento.



Habrá muchas categorías aparte de ropa casual, ropa para oficina, vestidos de fiesta, ropa de baño, calzados, lencería, accesorios (joyas, pulseras, anillos, collares, correas, etc) y el nuevo ítem de ropa de varón urbana y casual.

Parte de la misión de este evento es profesionalizar a las marcas que lo conforman, trabajar en equipo con las influencers y –sobretodo- apoyar en la mejora de la autoestima, autoaceptación y respeto de las personas que son de talla grande.



Un 30 de abril del 2017 fue realizado el primer evento en la Cámara de Comercio de Lima. Solo participaron 25 marcas de ropa y esperaban la afluencia de 400 personas, pero el éxito en redes sociales y los comentarios positivos de las influencers, hizo que llegaran mil personas en todo el día de esa primera fecha.



Luego, el grupo creció y de esta forma se hizo toda una comunidad que espera con ansias este evento. El hashtag #PasaLaVoz se ha convertido en el oficial a partir de la tercera edición y las palabras “curvy” y “plus size”,



Las organizadoras calculan que el ticket promedio es de S/120 para comprar una blusa más un pantalón básico. También habrá show musical por Navidad y pasarella. La entrada es gratuita. Para mayor información, visitar sus redes sociales pulsando AQUÍ o llamar al 968 164 225.

EMPRENDIMIENTO FEMENINO



Lisset Guadalupe y Gina Zorrilla son amigas de la universidad y desde un inicio decidieron enfocarse en el mercado de tallas grande s debido a que una de ellas pertenece a ese segmento y no encontraba ropa bonita.



Ambas estudiaron la Maestría de Administración de Negocios, lo que les amplió sus horizontes. Las dos venían de distritos pujantes de Lima Norte, lo que las unió más y las comprometió a seguir avanzando.



Lisset es madre y empresaria, es perfeccionista en lo que hace y siempre está orientada a la satisfacción del cliente: “La expresión de nuestra personalidad se proyecta también en lo que usamos; y si nos sentimos mal con nosotros mismos, usamos ropa que no nos favorece, tratamos de cubrir lo que no nos gusta o nos vemos forzadas a comprar lo que había. Este es un primer enfoque del evento, ayudar a que las personas puedan expresarse a través de la moda”.



En el caso de Gina, ella es profesional en logística internacional y docente de comercio exterior. Por una condición de nacimiento, siempre ha sido una persona de talla grande por lo que entiende el hecho de las críticas, las dificultades de encontrar pocas opciones de vestimenta y la forma en que son atendidas en las tiendas.



“Aun cuando todo parezca difícil, siempre debes luchar por tus sueños para hacer que se materialicen, no sólo por el beneficio económico, sino por la satisfacción que ello te procura. Empezar este proyecto aun cuando ha demandado mucho de nuestro tiempo libre, me da una gran satisfacción porque lo que he aprendido lo puedo utilizar para que otras personas mejoren su negocio o se sientan mejor con ellas mismas”, comenta Gina.