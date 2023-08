Administrar correctamente los espacios en el hogar resulta ser una tarea difícil y a la vez un reto desafiante. Frecuentemente se lucha con la falta de espacio y la sensación de que el tiempo se esfuma sin lograr algún tipo de cambio eficiente. Un aspecto que juega un rol importante son las soluciones prácticas que pueden ayudarte a encontrar el balance para lograr espacios organizados de manera creativa y sin perder el estilo. Así, una alternativa es optar por productos prácticos y manejables que cubran las necesidades de los diferentes ambientes.

Por ello, Mariana Perez, jefa de linea de Organización y Decoración de Promart, sugiere estos cinco productos para gestionar el espacio y tiempo en el hogar de manera eficiente:

1. Organizadores: permiten ahorrar espacio en diferentes ambientes debido a que pueden almacenar objetos y/ accesorios que normalmente están regados por el piso, cama, muebles etc. Los organizadores están hechos de materiales duraderos y pueden adaptarse a cualquier espacio de manera fácil y rápida, permitiendo el ahorro de tiempo en su colocación.

2. Zapateras: ayudarán a una mejor organización de tu calzado. Puedes encontrarlos en diversos modelos y materiales, asimismo se ajustan a la estética de tu hogar, aportando orden, estilo y ahorrando espacio dentro de los ambientes en casa.

3. Aspiradora robótica: la tecnología que usa este producto contribuye enormemente con el ahorro de tiempo al momento de empezar con la limpieza en casa. Estas aspiradoras cuentan con un sistema de programación que al conectarse con un dispositivo móvil funcionan por intervalos de tiempo y se puede acomodar a los diferentes espacios dentro del hogar, permitiéndote desarrollar otras actividades mientras va aspirando tus pisos.

4. Tendederos plegables: son un must en todos los hogares. Ocupan poco espacio, se pueden guardar dentro de cualquier armario. Además, no solo son funcionales para climas lluviosos o muy fríos, en los que no es posible sacar la ropa, sino para espacios reducidos de casas que, por ejemplo, no tengan jardín o patio.

5. Sofá cama: Se trata de una combinación inteligente y versátil de un sofá y una cama, proporcionando al instante un espacio cómodo para dormir. El sofá cama ocupa poco espacio y es el mueble ideal para departamentos con espacio reducido o habitaciones multifuncionales.





