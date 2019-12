Siempre caracterizado a innovar y marcar una nueva tendencia en la moda peruana, la marca juvenil Milk blues acaba de presentar la campaña con el slogan ‘Adiós al 60 - 90 - 60’, que tiene como fin crear una propia identidad en cada joven y hacer que miles de chicas se sientan a gusto con sus medidas corporales.

Es por eso que crea nuevos maniquíes con las medidas reales y con el fin de romper los estándares ficticios de la belleza impuestos por la sociedad peruana.

“Dicen que los maniquíes no hablan, pero no estoy de acuerdo con eso. Todos los días vemos cuerpos y medidas ideales, que nos gritan en la cara que algo nos falta o nos sobra, y si en vez de eso abrazamos nuestra belleza real, amamos cada centímetro de nuestro cuerpo, nos olvidamos del 60-90-60. Bienvenida a la belleza real. Milk abre los ojos”, expresa la bloguera y ex Miss Teen, Natalia de la Flor, imagen de esta nueva campaña.

Cabe mencionar que, gracias al análisis del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y al Ministerio de Salud (Minsa), se conoció que las medidas promedio que tienen las jóvenes peruana no son el usual 60 - 90 - 60, tal como lo promueve y proyecta el mercado de nuestro país.

Finalmente, la nueva campaña de ‘Milk blues’ está recibiendo la positiva aceptación de las jóvenes, quienes aseguraron amar cada centímetro de su figura y creen en la belleza auténtica.

Nueva campaña de moda.