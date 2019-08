Ocho reglas para llevar correctamente maxi aretes, accesorios de gran tamaño

Los hay de diversos los tamaños y cada uno cumple una función especial a la hora de complementar un ‘outfit’. Los aretes son ese accesorio que toda mujer lleva con mucho cuidado y pensando siempre en resaltar.

Para esta temporada, los tejidos y la onda artesanal es lo que más se ve, así como las perlas de todo tipo, los pétalos y el color dorado. Además, los maxi aretes están en todo su esplendor.

“Por ejemplo, las argollas fueron un boom en los 70s y ahora están en todas las formas y son la base de muchos aretes, complementadas con bordados de pedrería y otros materiales como el acrílico, los pétalos, etc.”, explicó a El Comercio Marieli Grellaud, diseñadora y fundadora de Artemisa Grellaud.

Es así que los aretes de gran tamaño con aplicaciones, flores o los de formas geométricas son un ‘must’ en esta temporada de invierno. Puedes llevarlos con ‘outfits’ nocturnos y triunfarás.

Los colores dorado y turquesa, que representan el reino de los cielos, se usarán esta temporada. (Foto: Artemisa Grellaud) Los colores dorado y turquesa, que representan el reino de los cielos, se usarán esta temporada. (Foto: Artemisa Grellaud) (Foto: Artemisa Grellaud)

Si eres de las que tienen ciertas dudas y no se anima a añadir estos accesorios a sus atuendos diarios, Marieli Grellaud te deja algunas recomendaciones:

1. Lo ideal siempre está en elegir tonos complementarios o análogos que hagan contraste con la prenda que se usa, puedes llevar un vestido rojo con aretes verdes o estar con un ‘total white’ y utilizar aretes grandes y coloridos, esto no siempre es una regla.

2. Cuando el outfit lleva encaje, pedrería o bordados, los aretes deben ser cómplices del vestido, realzar el rostro con un brillo sutil y un diseño elegante para que armonicen y no recarguen el look.

3. Si usas un collar muy grande no es bueno llevar maxi aretes grandes, para no recargar el rostro.

4. Siempre el cabello recogido va a dejar ver mejor los aretes pero no es una regla; sin embargo, esta propuesta es ideal cuando el color del cabello contraste con los pendientes. Llevarlo suelto no permitirá que se luzcan.

5. El maquillaje también juega un papel importante, por ejemplo toda de negro con aretes rojos y boca roja es un éxito.

6. No es recomendable usar aretes grandes para el trabajo, no sólo por cómo se ven sino porque por más ligeros que sean, con el uso de tantas horas al día, pueden llegar a molestar. Es mejor usar unos aretes pequeños.

7. El invierno no te llama a combinar muchos colores con aretes XL, eso es más veraniego o primaveral. Con un solo tono o tonos análogos se ve perfecto.

8. Cuando usas aretes largos es mejor llevarlos como único accesorio, es decir no emplear collares, pulseras o anillos de gran tamaño.



Artemisa Grellaud busca destacar el arte del Perú mediante los diseños y técnicas propias de nuestros artesanos, pero con una onda actual y fresca. Para esta temporada presenta la colección Reino del Sol inspirada en lo incaico con predominancia de colores dorado y turquesa, que representan el reino de los cielos.