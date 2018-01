¡Lamentable! Kit Harington fue elegido como 'El peor vestido del 2018'. Los atuendos del conocido 'Jon Snow' de 'Game of Thrones' no convencieron a los editores de una famosa revista británica.

En la lista que publicó la revista GQ en su última edición, se muestra al actor como alguien con “mal gusto”, y es él quien lidera la nómina de un total de diez actores.

Otras personas que aparecen en la lista de los peores vestidos son el 'youtuber', 'PewDiePie', en el sexto puesto, y el inventor, Elon Musk, en el noveno puesto. ¿Quieres saber quienes son todos los “mal vestidos”, te lo contamos a continuación.

1. Kit Harington (Actor de 'Game of Thrones')

2. Paul Merton (Escritor y comediante)

3. Tim 'Shmee150' ('Youtuber')

4. Jacob Rees-Mogg (Político británico)

5. Morrissey (Cantante)

6. PewDiePie ('Youtuber')

7. Louis Theroux (Director de cine)

8. Marshmello (Cantante)

9. Elon Musk (Científico)

10. Joe Wicks ('Youtuber')

Esta misma publicación también compartió una lista de los que consideraban los mejores vestidos del 2018, y son Matt Smith, Harry Styles, Ryan Reynolds y Brooklyn Beckham quienes lideran esta lista.

1. Matt Smith (Actor de 'Doctor Who' y 'The Crown')

2. A$AP Rocky (Cantante)

3. Jeff Goldblum (Actor de 'Jurassic Park' y 'Guardianes de la galaxia 2')

4. Harry Styles (Cantante y ex integrante de One Direction)

5. Andrew Garfield (Actor de 'Spider-man')

6. Skepta (Rapero)

7. Riz Ahmed (Actor de 'A Star Wars Story: Rogue One')

8. Ryan Reynolds (Actor de 'Deadpool')

9. Brooklyn Beckham (Fotógrafo e hijo de David Beckham)

10. Alessandro Michele (Director creativo de Gucci)