Por el teletrabajo o la cantidad de tiempo libre que tenemos tras la pandemia y que invertimos en informarnos o entretenernos en la computadora, tablet o smartphone, pasamos entre 8 a 10 horas conectados, lo que supone más de 40 horas semanales de exposición a la luz visible de alta energía, más conocida como luz azul, que emiten estos dispositivos electrónicos.

Esta luz azul presente en los rayos solares, lámparas y LEDs puede contribuir con el surgimiento de problemas oculares y señales de envejecimiento precoz, como arrugas y manchas en la piel, así como ser dañina para lidiar con el sueño. ¿Qué hacer?

De acuerdo con Verónica Muchnik, dermatóloga oficial de Natura, esta luz “tiene la capacidad de penetrar profundamente en la piel, alcanzando la dermis, donde se localizan el colágeno y la elastina, provocando la pérdida de vitalidad y aumento de las señales de envejecimiento”.

Según Muchnik, la luz azul no siempre es mala debido a que tiene un papel importante en el mantenimiento de la salud porque regula nuestro ciclo de 24 horas, eleva nuestro humor y ayuda en las funciones cognitivas de la memoria. Es como los rayos solares UVB: necesitamos solo una pequeña cantidad para la síntesis de la vitamina D, pero en exceso pueden ser perjudiciales para la salud.

A partir del estudio realizado, la marca de cosméticos Natura recomienda la siguiente rutina diaria de cuidado para proteger la piel de los efectos del fotoenvejecimiento producidos por la luz azul:

1. Limpieza: lávate bien las manos con jabón y posteriormente utilizar un producto suave para limpiar el rostro.

2. Tonificación: utiliza un tónico para equilibrar el PH de la piel, minimizar los poros, eliminar los restos del maquillaje y preparar el cutis para los siguientes pasos.

3. Hidrata tu piel: usa siempre un hidratante para tu tipo de piel, de preferencia que contenga prebióticos ya que estimulan el crecimiento de bacterias beneficiosas para la salud de la piel, aumentan la resistencia contra diversos agresores externos y refuerzan la barrera cutánea al aumentar la protección contra las variaciones ambientales.

4. Protección para luz azul: Hay productos especiales para esto como protectores solares o, incluso, bases de maquillaje.

5. Configura la luz de los dispositivos electrónicos: reduce los daños que la luz azul puede ocasionar en tu piel ajustando el brillo y contraste de la pantalla de la computadora, tablet o laptop. Si utilizas constantemente el smartphone, activa las herramientas conocidas como “Night Shift”, “filtro de luz azul” o “confort para los ojos”.

Natura realizó un estudio en el que 8 horas de exposición frente a una computadora pueden ser equivalentes a 20 minutos en el sol del mediodía sin protección. Ante esto, la empresa ha desarrollado una nueva base Cushion de su línea Una, libre de pruebas en animales, de alta cobertura, que brinda un acabado natural y un efecto airbrush de alta definición.

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA GLOBAL NETA CERO?

En tanto, los líderes de nueve empresas anunciaron esta semana la creación de una nueva iniciativa para acelerar la transición hacia una economía global neta cero. La iniciativa bautizada Transform to Net Zero tiene la intención de desarrollar y entregar investigación, guías y hojas de ruta para permitir que todas las empresas logren emisiones cero netas de carbono.

Además de Natura &Co, el plan será impulsado por A.P. Moller - Maersk, Danone, Mercedes-Benz AG, Microsoft Corp., NIKE, Inc., Starbucks, Unilever y Wipro, así como el Fondo de Defensa Ambiental (FED).

Transform to Net Zero se enfocará en hacer posible la transformación necesaria de los negocios para lograr emisiones cero netas de carbono antes de 2050, además de impulsar un cambio más amplio, con un enfoque en políticas, innovación y finanzas. Los resultados estarán disponibles para los fundadores pero también parta otras empresas que quieran participar de los trabajos, que tienen fecha de conclusión prevista en 2025.

“En Natura & Co realmente creemos en la cooperación. Recientemente lanzamos nuestro Compromiso con la Vida 2030 en el que establecimos para todos nuestros negocios el objetivo de convertirnos en carbono cero neto en diez años. Pero para abordar las crisis climáticas que enfrenta el mundo, debemos ayudarnos mutuamente para hacer más y hacerlo más rápido. Transform to Net Zero se propone exactamente eso, uniendo a las compañías comprometidas a hacer los cambios correctos al ritmo correcto. Queremos construir un futuro mejor que permita no sólo un mundo más verde para las generaciones futuras, sino también la recuperación económica bajo las nuevas premisas que la sociedad exige”, dijo Roberto Marques, Executive Chairman del Board y CEO de Grupo Natura &Co.

