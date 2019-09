Falta poco para la primavera, por lo que empezaremos a evitar las chalinas y los escotes empezarán a notarse. Con ellos, los collares también tomarán más protagonismo en nuestro estilo.

En esta ocasión CALLA Joyas by Mircalla L. Cerna nos brinda algunas recomendaciones para aprendas a combinar tu collar con el tipo de escote que uses.

1. La gargantilla no es para todos Los accesorios son buenos para crear líneas en nuestro cuerpo. Si nuestro tipo de cuerpo es redondo, las gargantillas no nos favorecerán, ya que hará que nuestra figure se achique por la línea horizontal que produce.

2. Alarga la apariencia con un collar largo. Los collares largos tienen bastantes motivos para que los uses. Uno de ellos es que genera líneas verticales para alargar la figura. Lo mejor es usarlo con aretes no tan largos para que tu cuello no se vea tan pesado.

Aprovecha y úsalo con un escote tipo V o corte rectangular.

3. Escote de corazón Si no tendrás nada sobre los hombros, elige una gargantilla vistosa y aretes pequeños. De tal modo, tu cuello se estilizará y no te harás ver con tantos accesorios. Se recomienda recoger el cabello.

4. ¿Cuello pequeño? Apuesta por los collares finos pero con un dije más pesado. De tal modo la joya generará un línea hacia abajo alargando la zona del cuello.