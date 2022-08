El reconocido diseñador peruano, Genaro Rivas, presenta su nueva colección primavera verano 2023, una muestra irreverente que une moda, tecnología, identidad y sostenibilidad. Inspirado en elementos pop de la cultura japonesa, esta editorial que remecerá la moda local, es una reinterpretación de los mismos, con una paleta de colores diferentes e intensos, llena de energía y vida. La presentación oficial será este 26 de agosto en Casa República de Barranco.

Genaro nos sumerge una vez más en su imaginario: un mundo utópico inspirado en la cultura japonesa, utilizando la técnica digital printing para la elaboración de las telas, los kimonos y cinturones obi toman vida y son combinados con accesorios elaborados por artesanos de Yurimahuas. Pero Genaro va más allá y busca traspasar este mundo fantástico con un manifiesto de igualdad y reivindicación del placer de la mujer.

Las prendas de la colección llevan impresos grabados Hentai, pero no el que se conoce mundialmente. Genaro pone en marcha su manifiesto y presenta un mundo donde la mujer no es limitada de ser dueña de su placer, todo lo contrario. La mujer deja de ser cosificada y se muestra como protagonista. Con esta nueva entrega el diseñador no solo busca introducir a todos en su mundo utópico, busca transmitir un mensaje ¨necesario, responsable y transgresor con lo establecido¨ en palabras del diseñador.

¨La cultura japonesa ha sido hoy fuente de inspiración y punto de partida para crear esta nueva colección. Su modo de ver el mundo y la representación de su cultura en diferentes ámbitos es lo que me ha llevado a explorar y reflexionar. Tomo como referentes su majestuosidad en la vestimenta; es por ello, que podrán encontrar kimonos, cinturones obi y una variedad de prendas que a su vez combinan con elementos peruanos, como los producidos por artesanos de la selva peruana.”, manifiesta Rivas.

Fiel a su compromiso y responsabilidad con el medio ambiente, y bajo la consigna de “Moda con propósito”, el artista confeccionó parte de sus prendas con telas que contienen fibras de botellas de plástico recicladas, buscando así impulsar y generar cambios en el mundo con la moda, como viene haciendo desde hace más de 10 años.

La nueva propuesta del diseñador es irreverente, innovadora y también sostenible.

Desde su primer desfile, Genaro Rivas, siempre se ha inspirado del presente, la diversidad, la cultura peruana, los colores vivaces y elementos que nos identifican. Sin embargo, en esta ocasión el diseñador apuesta por la fusión y se atreve a presentar una cultura lejana en espacio, pero que hoy es fuente de inspiración.

“Creo firmemente que el apoyo del Estado es importante, la moda genera también cambios positivos. Para la realización de este proyecto se contó con el trabajo de un increíble capital humano, desde fotógrafos y maquilladores peruanos, que hacen de esta una editorial de nivel mundial”, indica Rivas.

OTROS PROYECTOS

Genaro Rivas ha sido un promotor activo hacia el apoyo a pequeños empresarios y artesanos. Es así, que movido por su interés social, consolidó diversos proyectos que hoy involucran a más peruanos en la moda.

“Tejedores por la esperanza”, es una iniciativa que se encarga de promocionar el trabajo y el producto local, brindando más oportunidades e ingresos para quienes laboran en este rubro. Este proyecto está integrado por artesanos de Cusco, San Juan de Lurigancho, Huaycán y confeccionistas de La Victoria.

Con el propósito de reactivar el mercado textil en el país durante la pandemia, Genaro Rivas puso en marcha el plan “Emprende Perú”. En esta propuesta, Rivas compartió sus diseños y moldes, con motivos peruanos, para que puedan ser descargados y replicados gratuitamente.