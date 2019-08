"Color block", la tendencia que llena de color este invierno

El "color block" es la tendencia que rige en esta temporada. Y se trata de combinar dos o incluso más prendas de colores llamativos o neones (principalmente, tonos como fucsia, azul, naranja, verde y amarillo).

La tendencia dio salto al mundo de la mundo durante las pasarelas "primavera/verano 2019", siendo el diseñador hindú Prabal Gurung uno de sus principales difusores. Desde entonces, la mezcla de colores se ha convertido en la fórmula de estilismo favorita de cantantes, como Karol G e influencers, como Chiara Ferragni

Aquí, algunos tips para lucirlos de manera acertada:

- juega con colores opuestos: puedes aprovechar en mezclar colores cálidos (naranja, amarillo y rojo) con tonos fríos como (azul, verde, lila). Si quieres algo más sencillo, puedes llevarlos en tonalidad pastel- ​

- Evita los estampados: para que la composición de tu look no pierda protagonismo, procura que tus prendas no lleven estampados ni texturas muy llamativas.



- Usa colores neutros: puedes llevar colores neutros en tus accesorios o zapatos, esto permitirá darle cierta armonía visual a tu tenida y evitará que se vea recargada.

- Accesorios como primera opción: si te da miedo arriesgar por look "color block", puedes empezar combinándolos en tus accesorios. Por ejemplo, en tu cartera, zapatos o bufandas.