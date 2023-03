De acuerdo con una reciente encuesta realizada por AVON a 2667 mujeres de 25 a 55 años, residentes de Perú, Argentina, Chile, Colombia y México, acerca de sus hábitos de consumo, se detalla que un 72% de peruanas suele mirar los ingredientes de los productos de cosméticos para darse cuenta si es o no de buena calidad.

Y es que, según los resultados, las peruanas son las que demuestran una evolución superior en cuanto a su rutina de consumo, manifestando cada vez una mayor preocupación por los ingredientes que se aplican, ya sea en el rostro y/o cuerpo. En ese marco, la encuesta reveló que, cerca del 64% de las mujeres de la región, también afirman que la calidad de los cosméticos se determina por sus ingredientes y no exclusivamente por su precio.

A esto se suma una posición dividida en cuanto al concepto de que la marca asegura la calidad del producto, cuando se trata de comparar opciones económicas con las más costosas. Un 36% de las encuestadas señalan que mientras mayor sea el precio, mayor calidad tendrá el producto; sin embargo, un 34%, tan solo 2 puntos porcentuales menos, alude que un precio elevado no siempre garantiza la mejor calidad.

“Los resultados de la encuesta ponen en evidencia la tendencia, que la cosmética se ha convertido en los últimos años en algo imprescindible para las peruanas, ahora son más conscientes en sus elecciones y hábitos. Cada vez más usuarios tienen como prioridad optar por productos de calidad a buen precio. Por ello, en AVON continuamos innovando y evolucionando, para, a través de la inversión en investigación y desarrollo de productos, así como nuestro apoyo a las personas, asegurar una democratización de la belleza, de forma que esta resulte inclusiva y accesible a todo el mundo”, indica Alexandra Oliva, gerente de Reputación y Comunicación Corporativa de AVON.

En cuanto a las actitudes de las peruanas frente a las marcas, Oliva de AVON añadió “Existen factores que impulsaron tendencias, que ahora reconfiguran el comportamiento de las consumidoras peruanas frente a una nueva etapa de recuperación luego de la pandemia. Entre estas se incluyen: un mejor análisis de precios, el consumo de nuevos productos, los medios de compras de cosméticos, el impacto de los influencers en sus decisiones de compra, entre otros”.

El precio no determina calidad de los productos

Para la mayoría de peruanas el precio no está funcionando fuertemente como indicador de calidad, por el contrario, hay apertura a marcas accesibles. Ante ello, 6 de cada 10 mujeres no están de acuerdo que los productos de belleza que son más caros suelen ser de mejor calidad, asimismo el 37% indicaron que sus cosméticos favoritos no son muy caros.

Esta tendencia es una de las que más varía entre los países de la región. Por ejemplo, mientras que en Argentina el 47% de las consumidoras señalaron que sus cosméticos favoritos suelen ser los más caros, en Perú la adquisición se definió por la calidad de los ingredientes.

No declaran una identificación fuerte con las marcas de cosmética

En esa vía, en Perú, las consultadas aseguraron que la accesibilidad a cosméticos no se presenta como un problema. En general, un 40% de peruanas declararon no sentir una identificación fuerte con sus marcas de belleza, por lo que no les importa tanto evidenciar el uso de marcas más económicas. Sin embargo, un 35% indicó que la elección de las marcas de sus cosméticos es importante, puesto que reflejan el tipo de persona que son y un 40% señaló que pagaría más por una marca de productos de belleza si consideran que es original.

“La consumidora peruana está incrementando su sensibilidad al precio y ajusta su gasto con diferentes cambios en sus hábitos y preferencias de compra. Además, muestran un cambio a la hora de elegir los productos. Por ejemplo: si un producto le parece bueno, de calidad, original y a un buen precio, podrían optar por remplazar el producto que utilizan”, indicó Oliva de AVON.

Influencers no condicionan decisión de compra

La presencia de los creadores de contenido e influencers en la industria del entretenimiento y de la comunicación es cada vez más notoria, sobre todo cuando las marcas quieren conectar con su público. Aunque, este factor pasó desapercibido por las consumidoras peruanas encuestadas, que mayoritariamente (50%) afirmaron que no suelen probar las marcas que recomiendan influencers en redes sociales.

Esta tendencia decreciente, en cuanto a la consideración de las recomendaciones por influencers, cobró mayor fuerza entre las mexicanas (59%), chilenas (58%) y colombianas (56%).

Para finalizar, Oliva de AVON comentó que, este estudio se realizó para generar información y conocer los cambios en las actitudes hacia las marcas de las mujeres en Latinoamérica. “Uno de los principales cambios que generó la pandemia en cuanto a los hábitos de compra de las mujeres de la región fueron los puntos de compra para la adquisición de sus cosméticos favoritos. Según el estudio sobre el Impacto del incremento del costo de vida entre las mujeres elaborado por Avon, el 48% mujeres latinoamericanas realizaron la compra de sus productos favoritos por catálogo, en segundo lugar (48%) se mencionan las tiendas genéricas / supermercados y las farmacias y por último (14%), mediante la tienda física de la marca.”