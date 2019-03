Annaïss Yucra: La diseñadora que lleva la lucha de la mujer peruana a las pasarelas del mundo [FOTOS]

Annaiss Yucra conoce el mundo gracias a su talento. La joven peruana, que de niña leía antiguas revistas Vogue en la fábrica textil de sus padres y dibujaba lo que imaginaba serían nuevas prendas, es una reconocida diseñadora emergente a nivel internacional y referente importante para quienes sueñan con ingresar a la industria de la moda.

A los 20 años dejó la universidad para viajar a Inglaterra, donde se graduó con honores de la Escuela de Arte y Diseño de la Nottingham Trent University. Ser fuerte, trabajadora y disciplinada, le permitió ganar numerosos reconocimientos y llevar sus diseños a los Estados Unidos, diferentes países de Europa, Centro América y hasta Oceanía.

La emprendedora conversó con Perú21 por el 8 de Marzo, y nos presentó en exclusiva su colección inspirada en la lucha de la mujer, una batalla que libró su abuela, su madre y con la que ella está comprometida desde que decidió dejarlo todo para cumplir sus sueños.

Foto: José Rojas / GEC Foto: José Rojas / GEC

- Leí que a los 20 años decidiste dejarlo todo, cruzar el charco y emprender tus sueños. ¿Qué fue lo que te motivó a viajar y dedicarte en su totalidad al diseño?

Mi mayor inspiración para lograr mis objetivos fue la generación de mujeres que tenía atrás mío, empezando por mi abuela y mi mamá, mujeres que en algún momento pudieron sentirse frustradas, que trabajaron muchísimo para lograr lo que tuvieron y que creyeron en mí. Las tomé de inspiración para muchísimas cosas en mi vida y hasta ahora, son mi mayor fuente de todo: de lucha, de entrega y de buscar ser una mujer contemporánea a nivel latinoamericano.

- ¿Qué fue lo que aprendiste de ellas y que lecciones te dejaron para tu trabajo como diseñadora emergente?

Mi mamá era una mujer muy dedicada al textil. Ella y mi papá emprendieron en una empresa textil en donde hasta ahora exportamos a diferentes partes del mundo y realmente el rubro textil ha sido parte de mi vida desde pequeña. Siempre iba al taller a coser, a tratar de crear nuevas telas... esto siempre ha sido muy importante en mi día a día. El único tema es que yo venía de una familia muy tradicional y para ellos la moda y el diseño no era una carrera realmente con futuro o una profesión con la cual yo podía establecerme. Yo estudiaba Economía en la (Universidad del) Pacífico, tomé mi curso de inglés en Inglaterra y ahí empezó todo. Dejé mi carrera de lado y me dediqué al 100% a estudiar diseño de moda en Nottingham Trent University.

(Perú21/ Lucía Calderón)

- Imagino que años atrás, ingresar a la moda y al diseño era complicado. Los círculos eran más pequeños y la posibilidad para descubrir nuevos talentos era mínima. ¿Qué tanto ha cambiado esta industria y qué expectativas tienes para las futuras generaciones?

Cuando era pequeña no veía un referente de diseñador de moda peruano con el que me sentía identificada. Yo vengo de una generación de familia indígena, entonces tener un apellido fuerte como Annaiss Yucra no era muy conocido o algo que se estilaba en una pasarela latinoamericana. Las oportunidades que tengo hoy día son gracias al apoyo de PromPerú y gracias a plataformas internacionales, han hecho que mi trabajo crezca de manera increíble. Para mí también es muy bueno poder ser un agente de cambio para las nuevas generaciones de mujeres y me emociona saber cuánto va a cambiar la moda en Latinoamérica durante los siguientes años.

- De adolescente te gustaba el diseño y el dibujo, ¿Quiénes eran tus referentes a esa edad? ¿Ya tenías claro que tu talento estaba orientado al rubro de la moda?

Me encantaba el trabajo de Galiano, desde pequeña, era mi sueño. Mis papás me traían revistas de Vogue antiguas y yo me sentaba a leer. En esa época, en los noventas, Perú estaba muy dividido y era muy difícil tener acceso a esa información. Hoy en día tenemos acceso por todos los medios, ya no hay barreras para llegar a ningún lado, todo es posible mediante el Internet y las redes sociales.

- Eso permite dar grandes pasos a nivel internacional, justamente tal y como tú lo has hecho. Sobre eso, qué pasarelas has visitado y háblanos sobre tu último proyecto, qué trabajo tuyo vamos a conocer este año.

Yo me gradué el 2016 de Nottingham Trent University y tuve la oportunidad de ser, de las 120 personas que estudiábamos, una de las 20 que presentó su trabajo en el London Fashion Week. Luego tuve la oportunidad de ser finalista en The Gala Awards, que es lo mejor de lo mejor en Inglaterra para graduados. Ahí fue cuando comenzaron a presentarse oportunidades infinitas. Me presenté en el concurso de jóvenes creadores en el 2017 en el marco del Lima Fashion Week. Luego viajé a Nueva Zelanda como la primera peruana en ser seleccionada para participar en la Semana de la Moda y luego fui Holanda, y ahora último he estado en Guatemala y en Nueva York como ganadora.

- Hay niños, niñas, adolescentes que sueñan con dedicarse al diseño de modas, pero que todavía no encuentran seguridad para dar el gran paso. ¿Qué les dirías?

Que los sueños no tienen precio. Para lograr las cosas lo único que hay que tener es motivación, tener mucho trabajo y creer en uno mismo. Esas son las bases para lograr nuestros sueños. Y siempre, aunque tengas todo en contra, trata de mantenerte fuerte y optimista en todo momento.

- De acuerdo a tu experiencia, ¿Qué tan importante es para una emprendedora que se erradique el machismo, los prejuicios y todos esos obstáculos que bloquean el crecimiento de una mujer profesional?

Importantísimo. El Perú, por más que sea el siglo 21, sigue estando en un sistema muy tradicional. La mujer tiene que trabajar el doble para llegar a cumplir sus sueños y para llegar a establecerse en una sociedad muy machista. Hay que tomar estas desventajas como oportunidades para demostrar de lo que realmente estamos hechas y crear una mejor plataforma, un mejor mundo y una mejor sociedad y que este sea el inicio para que las siguientes generaciones de mujeres estén más empoderadas.

- ¿Qué necesitan los estudiantes peruanos que quieren dedicarse a la alta costura para que sus trabajos compitan a nivel internacional?

En el Perú faltan escuelas que puedan sacar profesionales con proyección internacional. Considero que es es básico. No hay una industria de la moda en Perú, solo tenemos una industria de producción y eso es lo que estamos intentando cambiar. Hemos venido haciendo la tarea muchos diseñadores emergentes peruanos. Considero que para que los chicos y chicas puedan tomar en serio este rubro y realmente tener mayores expectativas, usen las plataformas internacionales que hay en Internet, suban sus portafolios, mantengan sus redes sociales activas y creen contenido.

- Muchas gracias por la entrevista Annaiss, no sé si quisieras agregar algo.

Sí. Quisiera dedicar la sesión de fotos y este trabajo a mi mamá, que falleció cuando yo me encontraba haciendo esta colección.

Asistente de dirección de arte: Juan Andrés Casfer.

Modelos: Luana Huerta y Lisbeth Ávila.

Maquillaje: Sandra Sandoval.

Fotos: José Rojas Bashe.

Dirección de arte: Ivanca Vera.