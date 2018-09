El cáncer de cuello uterino tiene un alto índice de mortalidad en el Perú. Afecta en general a mujeres jóvenes a partir de los 30 años que están en la etapa más productiva de su vida y requiere de tratamientos largos, dolorosos y costosos.

El ginecólogo, Enrique Flint comentó que el origen del cáncer de cuello uterino se da por una infección por el papiloma virus de alto riesgo, el cual tiene más de 150 subtipos y solo algunos de ellos producen cáncer. Es un virus muy difundido a nivel mundial, se considera que por lo menos la mitad de las mujeres pueden haber tenido una infección con papiloma a lo largo de su vida.

“Cuando el virus no es de alto riesgo, usualmente la paciente se cura por si sola al cabo de un tiempo. Cuando el virus es de alto riesgo, puede mantenerse en el cuello del útero y alterar la genética y el comportamiento de las células, llevándolas por el camino de los cambios graduales hacia el cáncer” , comenta el Dr. Enrique Flint.

El especialista resalto que el cáncer de cuello uterino se puede prevenir, con los chequeos. Para que se desarrolle un cáncer a partir de una infección por el papiloma virus de alto riesgo tiene que pasar un tiempo bastante largo, usualmente de entre 10 y 15 años, tiempo en el cual se van desarrollando lesiones llamadas "pre malignas" que son fácilmente identificables y curables.

“El médico puede detectar estos cambios a través del Papanicolaou, de la detección de la infección por PVH (hay un test, llamado COBAS, que nos dice si la paciente tiene el virus de alto riesgo). También se usa el IVAA (inspección visual con ácido acético) y la colposcopía” , añadió el ginecólogo Enrique Flint.

Si en su examen del Papanicolaou se detecta las lesiones premalignas los tratamientos son facilísimos y con una efectividad cercana al 100 %. Por ejemplo si usamos la criocauterización, es un procedimiento ambulatorio que se demora 6 minutos; se usa el frio para quemar la zona alterada del cuello del útero y no duele nada.

LA VACUNA



La vacuna del VPH se pone en niñas a partir de los 9 años de edad porque tienen el sistema inmunológico más fuerte y no han tenido relaciones sexuales, no hay riesgo que estén infectadas. Te previene en un 70 % la enfermedad, es muy efectiva, te protege para que nunca llegues a tener la enfermedad” comentó el ginecólogo.

Además, Flint resaltó que si hay una mujer mayor de edad que no está infectada por el virus, puede aplicarse la vacuna del VPH en tres dosis y también le dará una importante protección contra la enfermedad. La vacuna se aplica en tres dosis. Dosis uno, la segunda después de 2 meses de aplicada la primera; la tercera después de 6 meses de la primera.

a vacuna puede darse en dos dosis hasta los 14 años, y de los 15 hacia adelante siempre deben recibir las 3 dosis. Para los padres que tienen temor de ponerle la vacuna a sus hijas, deben saber: “La vacuna no tiene virus, son partículas creadas artificialmente que se parecen al virus por lo que engañan al organismo haciendo que genere anticuerpos. La vacuna VPH en general no presenta riesgo, no hace daño y no tiene efectos secundarios importantes”, concluyó Flint.

EL PAPANICOLAOU



La prueba consiste en extraer una muestra de células del cuello del útero para detectar cambios premalignos en estas células que podrían derivar en cáncer de cuello uterino si no reciben tratamiento. Se hace en el consultorio, es muy económica, demora menos de un minuto y no duele en absoluto.

“En general, el Papanicolaou deben comenzar a hacerse a partir de los 21 años, sin importar la edad en que la mujer comenzó a tener relaciones sexuales. Las pruebas para detectar el papiloma virus humano de alto riesgo pueden comenzar a hacerse a partir de los 30 años, no es recomendable iniciar estas pruebas antes”, indicó Flint.