Un enfoque para formar nuevos ciudadanos

El Perú, sus problemas y sus crisis requieren otro tipo de ciudadanos, personas dispuestas a aportar y trabajar por su país. La construcción de un nuevo tipo de ciudadanía comienza en la niñez y qué mejor que en la escuela.

Con ese fin, el Instituto Apoyo fomenta la realización de una serie de seminarios y foros para conocer y aplicar el método educativo STEAM, por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), que es un enfoque de enseñanza y aprendizaje basado en la idea de educar articulando ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, e integrando artes y cultura.

Mayte Morales, directora del Instituto Apoyo, resalta que el objetivo es formar ciudadanos con pensamiento crítico y creativo para un hacer en sus respectivos contextos: “Es una educación diferente, con sentido para los chicos y que estimula el gusto por aprender”.

Este enfoque guía a los alumnos en la investigación, el diálogo y el pensamiento crítico. Los resultados finales son que los estudiantes toman riesgos reflexivos, se involucran en el aprendizaje experimental, persisten en la resolución de problemas, abrazan la colaboración y el lograr soluciones prácticas y viables a través del proceso creativo.

El modelo se aplica en países como Alemania, México y España, donde incluso el enfoque STEAM ya es parte de las políticas públicas de educación.

El Perú fue hace poco sede del cuarto seminario internacional STEAM que tuvo una participación presencial de mil personas, mientras que la audiencia a través de streaming llegó a unas 300 mil.

“Debemos comprender la importancia de la educación que necesitamos para este siglo; debe llegar el momento en que la educación sea un criterio de valor del cual nos sintamos orgullosos”, expresó Morales.

Detalló que el Perú necesita ciudadanos activos y no meramente quejumbrosos, capaces de resolver problemas a través de la integración de las áreas, conscientes de sus derechos y deberes. Advirtió que no es que no sea de importancia el manejo de competencias que contempla el currículo escolar, pero que el enfoque y tratamiento es clave para no caer en una educación memorística o sin sentido hoy en día para niños y jóvenes, lo que a su vez los lleva al aburrimiento y el desinterés en el aula.

“Más bien, hay que pensar en cómo se aplica lo que aprendemos a nuestro contexto y qué aprendemos de este. Se trata de dar prioridad al uso de metodologías activas, de pensar en problemas, en diseños y en innovación”, refirió la especialista. Puede ver más en http://www.institutoapoyo.org.pe/steam