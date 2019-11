El sueño de ser mamá puede complicarse por trastornos como la endometriosis, que afecta al 10% de mujeres en edad reproductiva, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Investigaciones sostienen que tendría un origen inmunológico y consiste en la aparición de implantes o nódulos anormales en la pelvis, ovario y trompas de falopio.

Las probabilidades de padecer esta afección aumentan en mujeres que no han tenido hijos o en aquellas con períodos menstruales que duran 7 días o más. Suele ser hereditaria, no se puede prevenir y no existe cura pero hay tratamientos que mejorar la calidad de vida de la paciente.

En algunos casos no presenta síntomas, por lo que suele ser conocida como una enfermedad silenciosa y contradictoria que se diagnostica con mayor frecuencia en mujeres en edad reproductiva con un procedimiento quirúrgico llamado laparascopia.

Urso Rodríguez, director médico del Centro de Reproducción Asistida Niu Vida, indicó que “estos implantes o nódulos producen inflamación donde se desarrollan y puede ocasionar dolor, a veces intensos, sobre todo en los periodos menstruales, así como también originan problemas para quedar embarazada”.

Se estima que entre un 25% a 50% de mujeres con endometriosis tienen problemas para concebir. “Cuando los implantes o nódulos se adhieren fuera del útero, provocan inflamación y liberan sustancias que impiden la ovulación, fecundación e implantación del embrión”, explicó el médico de Niu Vida.

Dentro de la medicina reproductiva, el tratamiento más eficaz para mujeres con endometriosis que desean gestar es la Fertilización In Vitro (FIV).

“Una FIV consiste en la unión del óvulo con el espermatozoide en el laboratorio, en una placa in vitro con el fin de obtener embriones de buena calidad para que sean transferidos al útero y así lograr el embarazo”, señaló Rodríguez.