¿Cómo elegir las frutas y verduras de manera correcta al realizar las compras?

La mayor oferta de productos en los centros de abastos y los supermercados modernos hace que cada vez sea más agradable la experiencia de compra, aunque la elección de los productos adecuados muchas veces no es una tarea sencilla.



¿Quién no ha tenido alguna dificultad cuando se trata de comprar frutas y verduras? No son pocos los que han comprado con entusiasmo una fruta pero a la hora comer resulta que no tiene el sabor ni la textura esperados, y eso sucede porque no se hace una buena elección. Requiere cierta práctica y algunos consejos para dar con el fruto o la verdura ideal.



Si eres de aquellos que no sabe cómo identificar una verdura madura o una fruta lista para comer, presta atención a las siguientes recomendaciones de los especialistas de Tottus para saber escoger un producto de manera correcta.



Paltas

No hay nada más delicioso que saborear un pan con palta. Es rápido, sencillo y delicioso pero podemos tener una mala experiencia si no se compra la palta perfecta.

Para identificar la ideal, los expertos sugieren mirar el orificio del tallo de esta fruta. Si tiene una tonalidad verde intensa, significa que todavía le falta madurar. En ese sentido, puedes envolverla en papel periódico para acelerar su proceso de maduración.



Cuando vayas a comprarlas, escoge las que tienen el orificio verde claro o amarillo. Eso indica que están en su punto perfecto para ser consumidas.



La palta es ideal para comerla con pan o ensalada. (Foto: Pixabay) La palta es ideal para comerla con pan o ensalada. (Foto: Pixabay) La palta es ideal para comerla con pan o ensalada. (Foto: Pixabay)

Lechuga

La reina de las ensaladas, la lechuga, es una de las hortalizas más consumidas en el mundo entero por su delicado sabor.

Si necesitas comprar una lechuga (existen americana, criolla, romana, orgánica, etc.), debes fijarte que sus hojas tengan un color verde brillante y evita que estas sean muy grandes, pues significa que esta hortaliza está dura y fibrosa.



No hay nada más delicioso que una ensalada de lechuga. (Fruta:Pixabay) No hay nada más delicioso que una ensalada de lechuga. (Fruta:Pixabay) No hay nada más delicioso que una ensalada de lechuga. (Fruta:Pixabay)



Piña

Escoger una piña madura puede ser una tarea maratónica. Los especialistas de Tottus detallan que primero debemos fijarnos que los bordes de las hojas estén medio secos, así como el color de la cáscara debe ser dorado o anaranjado.

Pero un consejo infalible de nuestras abuelas, es oler la fruta. Si tiene un aroma intenso y dulce, significa que está perfecta para disfrutarla en cubos (las recomendables son las piñas Golden y Hawai) o en jugo (piña Selva).



La piña es una fruta que tiene muchos beneficios para nuestro organismo. (Foto: Pixabay) La piña es una fruta que tiene muchos beneficios para nuestro organismo. (Foto: Pixabay) La piña es una fruta que tiene muchos beneficios para nuestro organismo. (Foto: Pixabay)

Tomates

El rojo brillante de esta fruta (si, el tomate es una fruta que muchas veces confundimos con verdura) nos invita a llevarnos unos cuantos tomates para disfrutarlos en ensaladas o preparaciones como unos irresistibles tallarines rojos.

Lo recomendable es buscar los tomates que tengan la cáscara suave y aroma potente. Evitar aquellos que tengan la piel arrugada o con cortes, eso significa que está muy maduro y podría tener un sabor ácido.



Muchas veces confundimos a los tomates con verduras, pero en realidad son frutas. (Foto: Pixabay) Muchas veces confundimos a los tomates con verduras, pero en realidad son frutas. (Foto: Pixabay) Muchas veces confundimos a los tomates con verduras, pero en realidad son frutas. (Foto: Pixabay)

Fresa

Mermeladas, tortas, jugos y hasta acompañadas con leche condensada son algunas de las preparaciones en las podemos disfrutarlas, pero a veces seleccionamos fresas que faltan madurar.

Si vamos a comprar fresas a granel, lo importante es escoger una por una y seleccionar aquellas que tengan un color rojo intenso y hojas verdes brillantes.



Las fresas son las frutas más versátiles que encontramos en el mercado. (Foto: Pixabay) Las fresas son las frutas más versátiles que encontramos en el mercado. (Foto: Pixabay) Las fresas son las frutas más versátiles que encontramos en el mercado. (Foto: Pixabay)

Pepino

Cuando decidamos comprar pepino, debemos fijarnos que tengan la cáscara verde brillante y que su consistencia sea uniforme. Eso significa que está en su punto para preparar una rica ensalada.

Evitar llevarnos aquellos que tengan manchas amarillas, eso significa que ya está en proceso de descomposición y al consumirlos, podría generarnos algún daño.