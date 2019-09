Patricia está preocupada por las notas bajas de su hijo en matemáticas . A pesar de algunos refuerzos, parece no comprender el curso ahora que está en secundaria. Ella confiesa que tampoco le gustaban. Sus colegas le cuentan de sus niños que pasan una situación similar y solo faltan pocos meses para que acaben las clases. Algunos recurren a las tutorías y clases extras. “Las matemáticas tienen la fama de complicadas y de provocar más de un dolor de cabeza. Los niños suelen decir a sus padres que no entienden el curso, que los ejercicios son difíciles o simplemente que no les gustan. Los prejuicios muchas veces empiezan en casa. Pero hay que descubrir ese mundo mágico, donde aprendemos a ser lógicos, a razonar ordenadamente y preparar nuestra mente para el análisis y la abstracción. Encontrar el gusto en las matemáticas acerca a nuestros hijos a un mejor futuro”, explica Javier Arroyo, cofundador de Smartick, método online de enseñanza de esa materia.

Arroyo, un licenciado en Economía y MBA, lidera esta start up que integran 45 ingenieros, matemáticos, pedagogos, psicólogos y educadores en diferentes partes del mundo y que ha recibido distinciones internacionales, incluso del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Él sugiere involucrar a los hijos en las matemáticas desde muy temprana edad y buscarlas siempre en la vida cotidiana, desde las compras diarias hasta los juegos de mesa y el deporte. “Disfrazar las matemáticas de juego es un buen camino para cambiar los prejuicios de los niños hacia ellas”, recomienda.

Pero qué hacer cuando los niños tienen una dificultad en el colegio. “Esto es normal. Hay niños que entienden rápido un concepto, pero también hay quienes necesitan practicar más. En estos casos, el apoyo de los padres es fundamental”, subraya.

Sugiere tener en cuenta las siguientes pautas:

- Empezar a estudiar siempre a la misma hora. Crear un hábito de estudio.

- No dejar la tarea para la noche cuando los niños ya están cansados y con poca disposición y concentración para aprender.

- Priorizar el estudio antes que otra labor pues demanda esfuerzo mental que puede agotar más que el físico.

- Aprovechar el e-learning, pero controlando y orientando las búsquedas online.