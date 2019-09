Educación21: Ideas para concretar la escuela digital.

La ministra de Educación, Flor Pablo , ha planteado impulsar las escuelas digitales.

¿De qué se trata y cómo responden a este reto?

Preparar a los estudiantes para la vida en el siglo XXI es un enorme reto que la escuela no debe ignorar, como ya lo han advertido especialistas. Las escuelas digitales son definidas como espacios educativos que, contando con las condiciones tecnológicas, pedagógicas y de gestión, operan en el marco de una cultura digital con enfoque territorial.

¿Cómo logramos que esta propuesta sea una realidad?

Necesitamos una ruta clara, porque no se trata de un esfuerzo unilateral del Ministerio de Educación, sino de una extraordinaria oportunidad para sumar esfuerzos, públicos y privados, para sacarlas adelante y con sentido de urgencia. En ese sentido saludamos la iniciativa del Minedu de conformar el grupo técnico de la educación digital, del cual IPAE forma parte.

Entre los retos se menciona la conectividad y los kits digitales que deben tener los colegios. Pero ¿cuál es nuestra realidad?

La situación de los colegios es muy dispar.

Hoy apenas el 3% de los centros de educación básica regular alcanza los 5 Mbps, y esta velocidad no es suficiente. El 79% de escuelas no tiene acceso a Internet y el 60% no tiene el equipamiento tecnológico adecuado. En el diagnóstico hay que sincerar el nivel de cada una de las escuelas con relación a las bases. No importa que este diagnóstico nos arroje cifras críticas: avanzar implica saber desde dónde partimos y caminar juntos para lograr las metas.

Ante un diagnóstico de paciente crítico, ¿qué sigue y quiénes deben involucrarse?

Con un diagnóstico claro, podemos iniciar la etapa de diseño de proyectos e implementación, en la cual será clave sumar a los gobiernos regionales y al sector privado, pues llegará el momento de cerrar brechas y para ello se requieren intervenciones teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio.

¿A qué mecanismos podemos apelar para acelerar esta ruta?

Debemos apostar por aprovechar las ventajas de un mecanismo como Obras por Impuestos, que no solo nos permita mejoras en la infraestructura y el equipamiento, sino también en el fortalecimiento de las capacidades digitales.

Es un proceso largo y mientras otros nos llevan ventaja, nuestros estudiantes pierden y, de paso, el país.

Ahora es momento de poner el acelerador. Estamos convencidos de que esta mirada país será una excelente manera de implementar un sueño que muchos compartimos: la mejora de la calidad de la educación en el Perú.

¿Qué plantean hacer desde el grupo técnico de la educación digital?

Para incentivar este proceso será fundamental reconocer y destacar a quienes dan los primeros pasos, sean del sector público o privado, brindándoles la oportunidad de compartir su práctica para que sea replicada por otros. Esto nos permitirá ir conformando una red de escuelas digitales, donde prime el intercambio de buenas prácticas, el empoderamiento y la mejora continua.