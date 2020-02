Muchas personas llevan actualmente cursos de lo que se ha denominado design thinking, una herramienta de diseño que aun cuando sus orígenes se remontan a la Universidad de Stanford en los setenta y que luego su principal propulsora fuera la consultora IDEO, hoy es una materia básica en las mallas curriculares de las carreras vinculadas con la gestión, los negocios, la publicidad, el marketing, entre otras.

El design thinking es una herramienta que ayuda a buscar soluciones innovadoras en un trabajo de equipo. Para responder a un problema o demanda de un usuario o cliente, los desarrolladores se ponen en el lugar de esas personas para generar ideas disruptivas, partiendo de la empatía y trabajando con mucha investigación y prototipos.

“Las metodologías ágiles son maneras distintas y flexibles que te permiten llegar a un resultado de manera diferente. Sería útil aprender este modelo desde el colegio, ya que ayudaría a los alumnos a resolver problemas desde varios enfoques, con otra perspectiva y agilidad, y estarán preparados para la innovación constante”, subraya Mirian Lau, fundadora de Peppermint, Laboratorio de Innovación.

Indica que si bien algunos colegios en el Perú ya trabajan con un enfoque socioconstructivista, todavía impera un modelo tradicional que no va más: “Hay que incentivar la capacidad crítica y de cuestionamiento y convencernos de que no hay una única manera o una forma correcta de hacer las cosas. Los niños tienen una altísima creatividad y una disposición a trabajar en equipo. No hay que matar eso. Todo lo contrario. El tema está en la mesa de discusión, pero hay que fomentar el debate para que esto alcance a la escuela pública también”.

Lau, que a partir de marzo ofrecerá talleres de design thinking para colegios, refiere que en algunos centros educativos ya se trabaja así, pero aún son muy pocos. Citando a Jorge Yzusqui, cofundador de los colegios Innova, subraya que “hay que salir de la educación exclusiva a la inclusiva y tomar lo bueno que sale de la privada para hacerlo llegar a todos. Los alumnos son los principales protagonistas de su propio proceso educativo”.