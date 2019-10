Hay escolares que no son ajenos a situaciones de estrés y ansiedad, especialmente cuando están próximos a una evaluación o no han salido bien en ella. Consciente de los crecientes casos, el profesor José Taramona plantea que la escuela empiece a evaluar el aprendizaje de sus estudiantes aplicando procesos creativos que lleven a niños y adolescentes a ser más analíticos y reflexivos, y que puedan aprender a procesar la información, argumentar y sustentar la información que reciben. “Las evaluaciones y tareas clásicas no reflejan las capacidades y habilidades que puede tener un estudiante y en muchos casos se cataloga a un alumno en función de una nota. No se trata de memorizar algo y exponerlo en un examen oral o escrito, sino de aplicar la creatividad. Ya no podemos aprender de forma memorística sin cuestionar, sin elaborar crítica”, sostiene.

Taramona, quien también dirige el colegio Jean Le Boulch, plantea que para la evaluación de los alumnos primen otras técnicas (ver gráfico).

“Hay quienes consideran que las dinámicas grupales distraen. Sin embargo, favorecen la creatividad y el aprendizaje, combinando las fortalezas de cada integrante, aumentan la eficiencia y la productividad, mejoran el desempeño y reducen el estrés. Mientras que las intervenciones espontáneas en clase también deberían ser calificadas. Debe asegurarse de que sea un proceso entretenido, gratificante y con respeto entre todos. Por ejemplo, se puede conversar de un acontecimiento histórico en clase y preguntar qué hubieran hecho de haber vivido en esa época o cuál es su punto de vista respecto a lo acontecido”, detalla el profesor.

Otro ejemplo que pone de lo que ha puesto en práctica en la escuela que dirige es que una clase de filosofía en secundaria se enfocó en el tema de la corrupción y los estudiantes mostraron su conocimiento, su capacidad de análisis y crítica, rindiendo una evaluación a través de una canción de rap.

En resumen, no se trata de relajar la exigencia, pero sí de estar abiertos a distintas formas de evaluar, tanto por parte de los maestros como de los padres. Con buena capacitación se puede obtener buenos resultados, sin generar muchas tensiones en el aula y con alumnos menos estresados.