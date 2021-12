Al finalizar la etapa escolar a muchos de los estudiantes les toca tomar una decisión que podría convertirse en abrumadora: qué carrera elegir. Esta decisión es determinante para su futuro y no se puede tomar a la ligera. Por eso, los jóvenes deben tener apoyo familiar y profesional para reforzar la elección de su vocación.

Así lo explica, Marilyn Toledo, psicóloga clínica de posgrado de la Universidad Norbert Wiener.“Al terminar el colegio un adolescente puede pasar por un momento de gran estrés por: no saber si lo que está eligiendo es lo correcto, no saber qué elegir, creer que no cubrirá las expectativas de su familia, considerar que no obtendrá una remuneración económica alta, entre otras. Por ello, aún si existe una elección definida, es recomendable tener el apoyo de un profesional psicólogo para ayudarlo a reforzar su elección vocacional”.

La especialista brinda cinco recomendaciones para ayudar a utilizar sus recursos personales y a asumir con madurez y responsabilidad esta nueva etapa aquellos adolescentes que están en la disyuntiva de qué hacer al terminar el colegio:

Identifica tus pasatiempos, hobbies, actividades recreativas en las que consideres que eres bueno e investiga si alguna carrera en el mercado tiene alguna relación con esta. Realiza una lista con las carreras universitarias que son de tu interés y te gustaría estudiar. Colócalas en orden de prioridad o de preferencia y luego busca información de cada una de ellas; su malla curricular, cuántos años debes estudiar, qué universidades cuentan con esa carrera, el costo de los estudios. Luego, si es posible, sería ideal conversar con un profesional de cada carrera para conocer el campo de acción y así poder tomar una mejor decisión. Considera si vas a estudiar una carrera profesional o una carrera técnica, debido a que el tiempo de estudio es diferente y la inversión económica también. Asimismo, puedes realizar una visita virtual al campus de la universidad, instituto o centro de estudios para conocerlo. Toma consejos, pero no te dejes influenciar por la presión familiar o “modas” para elegir tu carrera. Puedes escuchar opiniones y sugerencias, pero recuerda que tú serás el que estudie y, posteriormente, el que trabaje en esa profesión. Es ideal que acudas a un profesional para que puedas reforzar, con una evaluación de orientación vocacional, tus actitudes, aptitudes, intereses y preferencias.

La especialista indica que sí es posible realizar una decisión acertada a corta edad, pero que es necesario el apoyo y asesoramiento de la familia y un profesional.

“Un adolescente puede ser maduro y tomar decisiones con autonomía y responsabilidad, pero es muy importante que su núcleo cercano participe de forma asertiva y constructiva de este proceso. Además, es muy recomendable que reciba charlas y ayuda profesional para encontrar un objetivo de vida o pulir el que ya tenía en mente”, explica Marilyn Toledo.

VIDEO RECOMENDADO

Ómicron: OMS recomienda a personas vulnerables no viajar ante nueva variante

¿Vuelven las restricciones para viajar? La nueva variante de la COVID-19, Ómicron, está llevando a la OMS y diversos gobiernos a dar ciertas recomendaciones y tomar determinadas medidas para frenar su propagación. Aquí te contamos de qué se trata.