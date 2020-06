El infectólogo recomienda estar muy atento a las reacciones del cuerpo al hacer ejercicio con mascarilla.

Desde hoy (ayer) la gente puede salir a hacer ejercicios. ¿Es una medida recomendable?

Las personas pueden salir, es bueno para su salud que hagan ejercicios, pero tienen que reconocer que no es un día normal, que no son sus ejercicios normales, que tienen que actuar con moderación.

¿Qué cuidados se debe tener?

El deportista debe mantener un distanciamiento de más de cuatro metros. Además, tiene que usar mascarilla. Si se cansa o se fatiga, tendrá que quitársela en un espacio donde esté solo. Así podrá tomar aire un rato para luego volver a ponerse la mascarilla, porque es indispensable.

¿Es una buena idea ejercitarse todos los días?

Sí lo pueden hacer, pero tienen que controlarse y ver cómo va su organismo cuando utilizan una mascarilla, porque supone una cierta dificultad. Aun así, tiene que usarse.

¿Cuánto es el tiempo de ejercicio recomendado?

Pueden hacerlo una hora, no sabemos todavía el efecto de usar mascarilla tanto tiempo. Lo que se tiene que hacer es parar si se cansan mucho. Si tienen un malestar hay que bajarse la mascarilla, pero en un sitio donde se esté solo, por eso cada deportista debe hacer ejercicio controlado. Hay gente que suele correr dos o tres horas. Ahora lo que deberían hacer es correr un tiempo corto para ir entrenándose y saber cómo es hacer ejercicios con mascarilla. No pueden usar las N95, esa acartonada. Mejor es hacer deporte con mascarillas de tela.

Por otro lado, hay mucha gente buscando hidroxicloroquina como tratamiento para el COVID-19. ¿Qué efectos tiene este fármaco?

Este tratamiento debe ser hecho por médicos para que la gente no vaya a la calle a pedir el medicamento. La hidroxicloroquina es una medicina segura. Hay miles de pacientes que tienen artritis reumatoide o lupus que la han usado por años. Está demostrado que es segura en mujeres gestantes, no afecta a los fetos ni afecta el parto. Los pacientes con COVID-19 que van a recibir este tratamiento debe tener confianza. Creemos que es útil para que la enfermedad no progrese y llegue a la neumonía. No estamos seguros, pero tenemos algunos índices que nos sugieren que puede ayudar a las personas a no terminar en un hospital.

¿Y qué hay con la ivermectina?

No tenemos un número gigante de pacientes, pero sí tenemos una experiencia con pacientes de alto riesgo. Cuando les hemos dado dos días de ivermectina, han mejorado. Sin embargo, no es un estudio clínico, es una experiencia. Es una droga muy segura, hay tres mil millones de dosis que se han usado durante los últimos 30 años.

