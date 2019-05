Día de Star Wars: Más eventos para los fanáticos de esta fiesta mundial

Si no sabes dónde celebrar el Día de Star Wars no te preocupes porque a continuación te diremos esos lugares donde festejarán a todo el universo 'jedi' en Lima.



Toma nota, alista tu espada láser y prepárate para luchar contra la oscuridad en eventos que son imperdibles para los fans. Que la fuerza te acompañe.



May The 4th Be With You



Caracterizado por su divertido ambiente, el Pizza Rock también cayó ante el encanto de la 'princesa Leia' y hoy, en el Día de Star Wars, preparó un evento especial para los fans.

Desde las 8:00 p.m. disfrutarás de la exhibición de espadas láser en vivo mientras saboreas alguna de sus deliciosas pizzas y si vas disfrazado de alguno de tus personajes favoritos recibirás un shot del trago de la fuerza o del lado oscuro.



Dónde: Av. Del Ejército 695, Miraflores. (Foto: Facebook PIZZA ROCK Perú)

Festival láser



A las 5:30 p.m. el parque María Reiche, en Miraflores, estará invadido de luces de colores que tendrán la misión de formar una gran luminaria láser.

Grandes y chicos podrán participar de este evento gratuito solamente llevando su sable de luz, pero si no tienes uno, tranquilo, porque podrás apreciar un espectáculo único en honor a Star Wars.



Dónde: Cuadra 7 de la Av. Malecón de la Marina, Miraflores. (Foto: Facebook Sables de Luz Peru)

2×1 en Café Origen



Conocido por sus murales de 'Star Wars' dentro de sus locales, esta cadena de cafeterías no se podía quedarse atrás en este día y decidió celebrarlo de la mejor manera junto a sus clientes.

Para ello, todo aquel fanático que vaya con alguna prenda de vestir, artículo o accesorio de la película tendrá un 2x1 en cafés (fríos y calientes).



Pero eso no es todo, pues en el Café Origen de Magdalena (Av. Faustino Sánchez Carrión 479) proyectarán tres secuelas de la saga.

Dónde: Ca. Las Tiendas 295, Surquillo y Av. Bolívar 1199, Pueblo Libre. (Foto: Facebook Origen Tostadores de Café)

Jedi Challenges



Un evento de realidad aumentada que te transportará más allá de la estratósfera, lo podrás vivir en el ICPNA de Miraflores donde podrás usar lentes 3D y espadas láser para convertirte en todo un jedi.

Diversión, retos y fantasía podrás vivir de manera gratuita y hasta las 6:00 p.m. en el Jedi Challenges, organizado por Lenovo por la celebración del Día de Star Wars.



Dónde: Av. Angamos Oeste 160, Miraflores. (Foto: Facebook Lenovo LATAM)

Revenge of The FIFTH

​

Para que seas un verdadero padawan, tienes que pasar un estricto entrenamiento y dominar las espadas láser.

Si todavía no sabes cómo utilizarlas, no te preocupes porque este 5 de mayo y por motivo del Día de Star Wars, maestros jedis se encargarán de enseñarte todos los trucos de estas armas galácticas desde el mediodía.