Día de San Valentín: Decora tu casa de manera especial para este evento lleno de amor

No falta nada para el día más romántico del año, el 14 de febrero. Si decidiste quedarte en casa para agasajar a su pareja con una cena a la luz de las velas pero no sabes cómo decorarla, no te preocupes porque a continuación te daremos algunas opciones para que tengan la mejor velada.



Lo primero que necesitas es imaginación y ganas de transformar, por ejemplo la sala o el dormitorio, en un lugar súper especial. La diseñadora de interiores, Claudia Tassara, te aconseja cómo hacerlo.



Sala

Es el primer ambiente que vemos al ingresar a una casa, por ello al abrir la puerta debe sorprender a tu invitado. En los muebles puedes colocar cojines decorativos (los encuentras en cualquier tienda de decoración para el hogar), de colores y formas variadas.

“Siempre hay que lograr armonía entre los colores que predominan en el espacio, este lo encontramos en las paredes y los muebles que están ahí”, señala la especialista.



No hay nada más romántico que colgar frases de amor en las paredes, estas las puedes hacer con globos o tú mismo, cortando cartulina de colores.



También se sugiere poner un pabilo de extremo a extremo y colocar fotos de ambos. Esto hará que el recibimiento sea inolvidable.



Tú mismo puedes crear una guirnalda colgante usando tijeras y cartulina, esto decorará de una manera especial tu sala. (Foto: Difusión Claudia Tassara)

Comedor

Después de conversar en la sala, donde pudieron haber tomado una copa de vino y recordar bonitos momentos, es hora de pasar al comedor. Aquí puedes jugar con los colores de la vajilla, así como las servilletas y manteles para lograr un atractivo visual especial.

“Las servilletas podrían ser de telas, eso le dará más elegancia a la mesa”, detalla Tassara.



Las velas y las flores tampoco pueden faltar, estas también tienen que combinar con el mantel y la vajilla. Así conseguirás un espacio acogedor y romántico, el cual puedes coronar con algunos globos de helio en colores que combinen con todos los elementos ya puestos.



Los cubiertos de la cena podrías atarlos con una romántica cinta roja. (Foto: Difusión Claudia Tassara)

Dormitorio

Un clásico en este tipo de celebraciones es colocar pétalos de rosas rojas sobre la cama o alrededor de la habitación, pero si deseas salir de lo convencional puedes utilizar confeti de distintos colores para crear una atmósfera divertida y romántica a la vez.

Es recomendable que la luz sea tenue, motivo por el cual se sugiere colocar velas en el dormitorio para generar un bonito espacio. Poner música romántica de fondo, también es una buena opción.



“Hay personas que prefieren evitar las velas en este tipo de espacios, pero las podemos cambiar por guirnaldas de luces que encontramos en el mercado y puestas sobre la cabecera de la cama, será una bonita sorpresa”, asevera la también docente del instituto Toulouse Lautrec.



Las guirnaldas de luces le darán una iluminación romántica a la habitación. (Foto: Difusión Claudia Tassara)

Baño

Si tenemos en casa una tina o jacuzzi, debemos utilizarlo en esta fecha para que la celebración termine con un momento de relajación.

Aquí podemos colocar sales de baño de múltiples colores, velas decorativas y sobre el tocador, un bonito arreglo floral donde predominen las rosas.

Para darle un toque especial y convertir tu baño en un elegante spa, la experta recomienda poner una hielera, copas y una botella de champagne sobre una mesita. Simplemente, le gustará.



La cuarto de baño se puede convertir en un elegante spa colocando flores y velas. (Foto: Difusión Claudia Tassara)

El 'Día de San Valentín', o 'San Valentín', no solo se celebra en Estados Unidos, sino también en México, Argentina, Colombia y demás países de Latinoamérica, aunque con distintos nombres como 'Día del amor y de la amistad' o 'Día del cariño'.



En España, la mayor parte de la población lo celebra el 14 de febrero, pero en la comunidad autónoma de Cataluña el festejo se traslada al 23 de abril, en el 'Día de San Jordi', donde se acostumbra a obsequiar un libro y una rosa.