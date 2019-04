Día de la Salud: 10 hábitos para tener un cuerpo sano

¿Quién no sueña con tener un cuerpo sano, libre de enfermedades? Todos. Y no es nada difícil. Todo depende de ti. Solo tienes que aplicar en tu vida cotidiana hábitos sencillos que te van a ayudar a mantenerte en forma y gozar de una buena salud.

Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril, la empresa Sanitas Perú, te invita a hacer un compromiso contigo mismo para que cambies algunos malas costumbres y empieces a llevar una vida saludable. Debes incorporar en tu rutina estos diez hábitos.

1. Duerme bien. Es importante darle a tu cuerpo una cantidad adecuada de descanso cuando sea necesario. Las noches son para dormir. Es la mejor medicina para que tu cuerpo se recupere y se reajuste. Dormir también ayuda a quemar grasa, ya que nuestro Régimen Metabólico en Reposo (RMR) funciona cuando tomamos una siesta.

2. No comas en exceso. Se disciplinado y controla tus antojos. Prepárate psicológicamente para comer alimentos saludables. Siempre haz un seguimiento de tu ingesta de calorías.

3. Come más fibra. Come mucha fruta e incorpora una buena cantidad de vegetales verdes. Algunas verduras, como la zanahoria y el pimiento, tienen características ricas en carotenoides y antioxidantes que no solo purifican la sangre, sino que también pueden mejorar tu piel y cabello.

4. Hidrátate. Bebe suficiente agua y mantente hidratado. Asegúrate que sea agua limpia y bien filtrada para prevenir problemas gastrointestinales. El agua ayuda a mantener tu cuerpo lleno, lo que reduce los antojos y también a que los nutrientes lleguen a las células más lejanas de su cuerpo.

5. Hazte chequeos médicos en forma regular. Es importante verificar que todo funcione bien en nuestro cuerpo. Señora, si usted es sexualmente activa, hágase la prueba de Papanicolau y mamografía para mantenerse un paso por delante del cáncer. Si tienes más de 40 años, debes realizarte un chequeo médico completo cada seis meses.

6. Nunca te automediques. Visita siempre a un médico, incluso si tienes fiebre o resfrío. La automedicación ha provocado problemas como la resistencia a los antimicrobianos.

7. Di no a las grasas saturadas. Opta por grasas saludables como las monoinsaturadas y omega 3. Debe incluir almendras y mariscos en la dieta. Las grasas saludables puedes ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón.

8. Come más proteínas. Come una cantidad saludable de alimentos de origen vegetal ricos en proteínas, como las lentejas y los productos lácteos. Está comprobado que los huevos tienen una alta cantidad de proteína en términos de valor biológico. Evita comer carnes rojas en exceso ya que contienen una gran cantidad de ácido úrico y su ingesta excesiva podría incluso dañar su riñón y causar cáncer colorrectal, entre otros.

9. No ignore la salud mental. Busque signos de estrés, ansiedad o depresión. Hable con un ser querido y cuida su salud mental. No hay vergüenza en admitir que necesitas ayuda. Ignorar los problemas de salud mental puede tener consecuencias devastadoras.

10. No saltes el ejercicio. Busca un tiempo para realizar alguna actividad física como caminar, trotar, montar en bicicleta, etc. El ejercicio ligero no solo lo ayuda a mantenerse en forma, sino que también evita enfermedades importantes no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.





