Día del Perro Peruano: 5 datos que no sabías

Perro peruano, perro callado, perro chino, perro chimú, este can es llamado de diversas maneras. Todos hemos visto alguna vez en nuestra vida a este animalito con una apariencia peculiar. El 12 de Junio del 1995, la Federación Cinológica Internacional (FCI) lo registró con el número 310 en su nomenclatura de razas.

Para celebrar el Día del Perro Peruano, te traemos 5 datos que posiblemente no sabías.

1.UNA RAZA MUY INTELIGENTE

Esta raza es muy ingeniosa, inteligente y tranquila. Son amantes de los niños y si hay menores en casa se encargaran de cuidarlos y protegerlos. No tiene ni un pelo de tonto.

2. CON ESTE PERRITO NO NECESITARÁS CALEFACCIÓN

Por lo general, los animales se calientan con su propio pelo, pero como este no tiene, su cuerpo es 3 grados más caliente que el de los humanos. Por lo tanto, en invierno podrás dormir abrazado a él y no necesitarás calefacción ni frazada de tigre.

3. SIN ALERGIAS

Si siempre has querido tener un perro como mascota, pero no has podido porque eres alérgico, esta raza será tu solución. Pues, no bota pelos ni tiene pulgas.

4. TENER CUIDADO CON EL SOL

A pesar de tener muchas cualidades, el perro peruano necesita bloqueador para poder protegerlo de la radiación del solar.

5. UNA RAZA CON HISTORIA

En 1987 se descubrió. En la Huaca Rajada la tumba del Señor de Sipán, junto a sus concubinas y sirvientes, encontraron a un perro peruano. También, se sabe que los perros peruanos estaban presentes en Las ceremonias que los incas preparaban para rendirle culto a la Luna.