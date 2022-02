Desde hace once años y un viernes (hoy) antes del equinoccio de marzo, se celebra el Día del Sueño. Una fecha que busca concientizar a las personas sobre la importancia de dormir bien.

“El sueño, como el ejercicio y la nutrición, se considera esencial para la regulación metabólica de nuestros cuerpos, especialmente en los niños. Se ha encontrado una asociación entre la duración del sueño y la obesidad infantil”, indica Darwin Vizcarra, neurólogo de la clínica San Felipe.

El especialista detalla que la falta de sueño o mala calidad del mismo podría provocar daños en nuestra salud a corto y largo plazo.

"En corto plazo, disminuye nuestra capacidad de concentración, memoria y aprendizaje. Mientras que a largo plazo, podría provocar obesidad, diabetes, ciertos tipos de cáncer y un sistema inmune debilitado”, señala el también de director de Hypnos - Instituto del Sueño de la citada clínica.

Para que tengas un sueño placentero, el médico nos brinda algunas recomendaciones:

- Mantén tu dormitorio ventilado, reduce los niveles de luz y ruido porque podrían generar distracciones.

- No uses tu cama para trabajar u otras actividades recreacionales, como chatear, comer algo o jugar con el celular.

- Descarta las comidas pesadas, muy picantes o condimentadas antes de acostarte, así como la ingesta en exceso de bebidas alcohólicas. Consumir algo ligero es una buena idea.

- Dile no al consumo de cafeína seis horas antes de dormir. Esto incluye café, té, chocolate y gaseosas.

- Establece una hora determinada para acostarte y despertarte. Si tienes el hábito de tomar siestas, evita que sean mayores a los 45 minutos.

- Cuando vayas a dormir, aleja o apaga tu smartphone. El móvil podría ser causante de un mal descanso, pues estarías pendiente de tus notificaciones o tratando de comunicarte con tus contactos.

- Asegúrate que tu colchón sea lo suficientemente cómodo para dormir bien. Se suguiere darle la vuelta cada dos semanas.

JOMO

Como parte de la demanda global de bienestar y una mayor conciencia del valor del cuidado personal, y por el Día Mundial del Sueño varios hoteles de la cadena Westin a nivel global, entre ellos The Westin Lima, se une al #JOMO (Joy Of Missing Out- que promueve que las personas disfruten cada momento libre, sin el estrés de estar siempre pendientes de sus redes). En el hotel se promueve esta tendencia, incentivando a los huéspedes atados a la tecnología, a desconectarse de sus dispositivos y se tomen un tiempo para descansar, meditar o hacer ejercicio.