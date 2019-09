El fin de semana se presta para que las parejas tengan momentos de placer e intimidad pero, ¿realmente es un buen momento para tener sexo? De acuerdo con los investigadores de la London School of Economics and Political Science, no.

Los expertos señalan que, biológicamente, existe un día de la semana donde el cuerpo humano está en mayor capacidad de obtener una experiencia satisfactoria durante las relaciones sexuales.

¿La razón? El cerebro aprende por repetición y por eso, el cuerpo sabe cuál es el momento en el que se reducen las responsabilidades y tiene mejor ánimo: el jueves.

Se trata de 'la puerta a el fin de semana', el día en que los seres humanos segregamos más hormonas relacionadas con la actividad sexual. Esto influye a un aumento de libido y al incremento de una sensación de bienestar.

El mismo estudio de la London School of Economics and Political Science afirma que es durante la mañana de los jueves la testosterona masculina y el estrógeno femenino aumenta.