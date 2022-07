Los perros se han convertido en nuestros compañeros ideales, nuestros mejores amigos y parte fundamental de la familia. Siempre buscamos lo mejor para ellos y por eso en los cambios de clima debemos tener en claro cómo debemos cuidarlos.

En el marco del Día Mundial del Perro, Luis Alfredo Chávez, médico veterinario y especialista de Atrevia, tabletas que brindan protección frente a parásitos externos, conversó con el grupo El Comercio sobre los cuidados en salud, recreación y vestimenta. Tome nota.

Cuidados veterinarios:

El especialista nos recuerda que los cuidados de salud para nuestras mascotas son los mismos para todo el año: siempre estar al día en sus desparasitaciones. Las internas varían del sitio donde estemos y de acuerdo a la prevalencia o presencia de parásitos en el medio ambiente, puede ser mensual, cada tres meses o cada seis meses.

“En Lima, si bien hay parásitos intestinales internos, nos es tan alta (la prevalencia de parásitos). La recomendación es desparasitarlos, casa dos o tres meses. En zonas donde hay mayor cantidad de parásitos, como en algunas partes de la sierra, en el norte, la desparasitación puede ser mensual o cada dos meses”, señaló.

También se les debe desparasitar de los parásitos externos como pulgas, garrapatas y ácaros, tanto en verano como en invierno. Hay medicamentos que duran tres meses, así que se le pone 4 veces al año. Además, advirtió que nuestras mascotas deben estar al día con el calendario de vacunación.

“Hay una enfermedad que se llama tos de la perrera o ataque de bronquitis, existe una vacuna para esta enfermedad, que es un complejo de bacterias que hacen que el perro se resfríe. Esta vacuna se le pone cada tres meses. No es una inyección, sino que es un líquido que se le pone en la fosa nasal del perrito y así se inmuniza”, dijo.

“En Lima, si bien hay parásitos intestinales internos, nos es tan alta (la prevalencia de parásitos). La recomendación es desparasitarlos, casa dos o tres meses", recomendó el especialista. (Foto: Minsa)

Actividad física:

Luis Alfredo Chávez explica que los requerimientos de ejercicios en los perros son los mismos durante todo el año. El ejercicio ayudará a mantener su salud no solo físico sino mental porque lo ayuda a estar tranquilo.

“El ejercicio va de la mano con el gasto de energía. En verano el animal no gasta energía en mantener la temperatura corporal, a diferencia del invierno. La ventaja de los perros es que tienen un manto de piel en el pelo que los protege de las bajas temperaturas, algunas más que a otros. Si bien puede variar su rutina (debido al clima), lo ideal es que se mantenga haciendo ejercicios”, señaló.

“Si no sacas a tu perro se va a estresar, subirá de peso y tendrás a un animal con problemas de salud. A veces los dueños que creen que sus mascotas tienen problemas de conducta o son ansiosos, pero es porque no los sacan a ejercitarse. Para botar energía, en casa correrá de un lado para otro, mascará las sillas, rascará el piso. No necesariamente es un tema conductual sino falta de ejercicios”, agregó.

“Si no sacas a tu perro se va a estresar, subirá de peso y tendrás a un animal con problemas de salud", alertó el veterinario. (Fotos: Alessandro Currarino/El Comercio)

Higiene: vestimenta de los perros

El veterinario advirtió que no es necesario vestir a los perros debido a que ellos poseen una capa de piel que los protege del intenso frío y también del calor, pero si decides vestirlo debes seguir estos consejos.

“No es necesario porque los perros tienen una capa de piel y de pelo que los protege del frío y del calor porque es una capa termo aislante. No deja que el frío entre ni permite que el calor del cuerpo salga. Solo en casos extremos el panorama cambia, si llevas a un perro peruano sin pelo a un clima bajo cero sí necesitará un soporte de temperatura”, aclaró.

“En nuestro clima que no es de extremos, no recomendaría el uso de ropa, pero al final es la decisión de los dueños. Si vamos a ponerle ropa que sea de fibra natural de algodón porque la fibra sintética puede producir alergia a lo largo del tiempo. De forma diaria debemos sacarle la ropa para que airee, peinarlo y asegurarnos que la ropa está limpia”, agregó.

“No es necesario porque los perros tienen una capa de piel y de pelo que los protege del frío y del calor porque es una capa termo aislante", advierte el especialista. (Foto: Pixabay)

VIDEO RECOMENDADO