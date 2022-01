Fui diagnosticada con depresión a los 23 años, pero puedo asegurar que he vivido con ella los últimos 12 años. Todavía me aterra recordar y tomar conciencia que la he recibido sola todo ese tiempo, como si fuera una amiga ingrata y mi única compañía. La he recibido tantas veces sin protestar, que empezó a tomarse atribuciones: no le ha interesado mi horario de trabajo, que este en medio de un evento importante, próxima a mis clases o en mitad de una conversación con amigos que, por supuesto, la desconocen porque yo me había encargado de ocultarla a través de mi sonrisa, de mi actitud constante de que todo en mi vida marcha bien.

De los momentos más tristes, recuerdo comer en los servicios de mi trabajo mientras lloraba sin razón aparente, se siente como una tristeza interna muy fuerte, como un monstruo que te aprieta el corazón y solo tienes deseos de estar en cama y enrollarte en las sábanas o meterte a la ducha y poner música alta para que nadie escuche tus lamentos. ¿A quién contarle? Siempre me he tenido a mí y pese a la baja autoestima que me invadía, lograba reponerme pensando esa era la única forma de vivir. Esa no puede ser la única forma de vivir.

La pandemia parecía ser la mejor cómplice para proteger y ocultar más nuestra amistad, pero caí, caí en lo más hondo. Mi pareja de ese momento me dejó, en uno de los peores momentos de mi vida y a vísperas de una operación que me tuvo inquieta , con temor durante semanas y claro, con una cuadro depresivo feroz. “Ya no tengo paciencia para nada”, dijo para luego desligarse de mi. Me cuestioné: ¿Quién no tiene paciencia para lo que quiere?

¿Culpar? La pandemia nos tocó a todos de muchas formas, él tenía sus propios líos, pero dolió, como 12 puñaladas, mi único soporte ya no estaría para contestarme el celular cada vez que tenía una recaída.

Ese no es el único amor que se ha ido, la enfermedad te arrebata muchas cosas. En algún momento me hizo sentí incapaz de amar, de querer, de reír, de alegrarme por mi vida y de vivirla. Ella te quita muchas cosas, muchas ilusiones, muchos proyectos, sueños, amores, te distancia de tu familia, amigos, te quita todo y luego se va (por unas horas, días o momentos), para luego volver y convertir tu sonrisa en llanto, tristeza, dolor y soledad.

Hoy me alegra poder hablar de ella en pasado, en alguna medida ha disminuido sus visitas desde que decidí rescatarme descubriendo una palabra corta, pero mágica: terapia, maravillosa terapia.

Cada día es un camino distinto, cada día hay cosas que mejorar, cada día me siento más fuerte, cada día sonrió más, y me abrazo por todas esas veces que no me quise. Todavía hay días grises y negros, pero estoy saliendo adelante con todo el amor que me tengo porque la vida es hermosa y hoy la veo así desde cualquier espacio.

El 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, siendo considerada como la primera causa mundial de discapacidad.

