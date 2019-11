El 14 de noviembre se celebra el ‘Día Mundial de la diabetes’ para recordar la importancia de tener un estilo de vida saludable. Hoy por hoy, la diabetes, una enfermedad que se da por un aumento de la glucosa en la sangre, afecta a miles de personas a nivel global.

Aun cuando ha crecido significativamente, hay mitos en torno a la diabetes. Justamente para romper las creencias más comunes sobre esta enfermedad, Víctor Hugo Noriega, endocrinólogo de la Clínica Anglo Americana, enumera cinco puntos:

1. “Los niños con diabetes no crecen”. Es falso.

Si se trata adecuadamente y se siguen las indicaciones médicas con responsabilidad, los niños no deberían presentar ninguna anomalía en su crecimiento.

La insulina es una hormona determinante en el desarrollo de los niños independientemente que padezcan o no de diabetes, ya que además de influenciar en su crecimiento, regulan el metabolismo y transforman los carbohidratos en nutrientes y energía.

2. “La insulina provoca ceguera, amputaciones, daño en riñón y diversas complicaciones”. Es falso.

Esta es posiblemente una de las creencias más comunes entre las personas. Los daños ocasionados por la diabetes no se deben en sí a la aplicación de la insulina, sino a los efectos negativos de la enfermedad durante un espacio prolongado de tiempo, ocasionados por los niveles erráticos de la glucosa en la sangre.

La insulina es la hormona producida por el páncreas de manera natural y la falta de esta termina impactando negativamente en diversos órganos de nuestro cuerpo. Para evitar complicaciones, es necesario inyectarla y con un correcto control no debería resultar en casos de ceguera o amputaciones.

3. “La gente con diabetes debe llevar una dieta estricta y permanente que no contenga dulces o harinas”. Es falso.

Los pacientes diabéticos no están restringidos de consumir alimentos con dulces o harinas, lo más importante es medir las proporciones y no caer en los excesos.

No es necesario caer en un régimen de “alimentos especiales para diabéticos”, sino mantener una dieta balanceada con alimentos comunes que obedezca los parámetros de una vida equilibrada y saludable.

Se recomienda un consumo moderado de sal y azúcar y aumento de alimentos con granos integrales, vegetales y fruta.

4. “Comer azúcar en exceso puede causar diabetes”. Es falso.

A pesar de la información que se maneja continuamente, el consumo de azúcar en sí mismo no es una causa directa de diabetes. Este componente no debe ser eliminado por completo de las dietas regulares, pues no está directamente relacionado con la aparición de la enfermedad.

Sin embargo, sí se recomienda evitar un consumo excesivo de azúcar, pues adicional a la diabetes, se podrían desarrollar otras patologías como obesidad y sobrepeso.

5. “Los productos dietéticos, light o aptos para personas con diabetes controlan el peso, la glucosa y pueden consumirse indiscriminadamente”. Es falso.

A pesar de las creencias comunes, en muchas ocasiones estos productos “light” reducidos en grasa o sin azúcar, de todas formas, poseen calorías y de ser consumidos en exceso pueden traer consecuencias negativas para el cuerpo.

Es importante recalcar que todo alimento que se ingiera a diario y no sea utilizado por nuestro cuerpo durante las actividades diarias, pasa a convertirse en azúcar almacenada en nuestras reservas.