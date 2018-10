Día Mundial contra el Cáncer de Mama: Siete datos que no sabías de esta enfermedad

Cada año se diagnostican en promedio 5,000 casos nuevos de cáncer de mama en su mayoría en mujeres mayores de 40 años. Ante esto es necesario que te informes sobre esta enfermedad, para detectarla a tiempo y te realices los chequeos necesarios.

La doctora Silvia Falcón, directora de la Unidad Interdisciplinaria de Cáncer de Mama de la clínica Aliada, explica 7 datos que no se suelen saber sobre el cáncer de mama.

1. La cirugía radical o extirpación de la mama completa (mastectomía) es similar en resultados a la cirugía de conservación (tumorectomía). Para tener la indicación correcta del tipo de cirugía, debes consultar siempre con un equipo multidisciplinario. Inclusive hay casos que el tratamiento inicial no es cirugía, si no tratamiento sistémico. Todo depende del tipo de cáncer de mama.



2. Solo del 5 al 10 % de casos son hereditarios: lo que significa que son causados por defectos genéticos, heredados y que se puede identificar por pruebas genéticas. Si son positivas, el riesgo de padecer cáncer de mama durante la vida es tan alto como 80%. Es diferente tener un familiar de primer grado (madre, hermana o hija) con cáncer de mama, lo que significa tener dos veces más riesgo de una persona que no tiene estos familiares afectados.



3. Ser joven no es una excusa para no hacerte pruebas: Si bien esta enfermedad se suele presentar en mujeres mayores de 40 años, las menores también corren el riesgo de padecer este mal, más aún si tienes casos de cáncer de mama de primer grado en tu familia y empezaste a menstruar antes de los 12 años. Aunque las mamografías están recomendadas a partir de los 40 años, la mamografía 3D permite una detección temprana para pacientes que no tienen molestias ni síntomas.



4. Si no tienes hijos o tuviste el primer hijo después de los 30 años, corres ligeramente más riesgo de tener cáncer de mama.

5. La reconstrucción mamaria puede ser inmediata: Tras la cirugía de extracción del seno, en la mayoría de los casos, si la paciente lo desea puede salir de la sala de operaciones con su implante o expansor.

6. ¿Qué cosas no te dan cáncer?: El uso de desodorante, golpes en el seno, sostenes, abortos provocados e implantes de seno. Ninguno de estos influye en el cáncer de mama. Son mitos que no debes creer ni considerar.

7. El tejido mamario denso es riesgoso: Aquellas mujeres que presenten antecedentes de tener un tejido mamario denso en la mamografía, tiene dos veces riesgo de tener cáncer de mama.