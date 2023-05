Se acerca el Día de la Madre, celebración que es muy especial para la mayoría de personas. Sin embargo, existen factores que involucran tener ansiedad, pero casi todos tienen que ver con la búsqueda del regalo perfecto y compras a último minuto. De acuerdo con un estudio de Impronta Research, los peruanos comprarían hasta 3 regalos este año y se estima que cada consumo promedio estaría entre los S/150 a S/200.

“La autoexigencia por el regalo y la preocupación por la escasez del producto deseado solo hará notar que estar apurado y con prisa no es lo mejor para nuestros bolsillos y, con ello, solo le daremos paso al estrés. Debemos tener en cuenta que no podemos imponernos obligaciones no establecidas, y que cualquier día es bueno para tener un detalle con nuestra mamá”, comenta José Mesía, docente de la carrera de Psicología de Continental University of Florida.

Por ese motivo, el psicólogo comparte cuatro claves para que el estrés no estropee ni afecte tu salud mental en estos días cerca al segundo domingo de mayo:

Evitar las horas de mayor demanda en centros comerciales: El estrés en estos días cercanos al domingo suele producirse por encontrar tráfico intenso y a muchas personas en los malls. Esto puede resultar agravante, especialmente, para las personas que sufren de migraña ya que el estrés es un desencadenante común de dolores de cabeza.

Ser flexibles: Si no logras conseguir el regalo que tenías planeado, intenta encontrar otras opciones parecidas o dejar la compra para más adelante, cuando esté disponible. Ese contratiempo no suele ser deseable, pero puede ser una buena oportunidad para trabajar la paciencia, así como la tolerancia a la frustración.

Considerar un monto fijo: Una de las mayores fuentes de estrés son las deudas. Por ello, tener fijado un presupuesto para el regalo deseado será de ayuda, sobre todo, si es una compra de último momento. En ocasiones, comprar por comprar solo generan los regalos más caros y en ese sentido, tu salud mental es mucho más importante, en comparación a endeudarte.

Comprar por internet: Si decides no salir de casa y querer una compra express para evitar la aglomeración en estos días, dedícale un tiempo prudencial a comprar en páginas seguras y evita hacer compras por la noche ya que el uso de dispositivos puede provocar trastornos del sueño como el insomnio. El insomnio, en un alto porcentaje, suele terminar en cuadros de estrés.

El especialista de la Continental University of Florida señala además, que si bien el aumento de los precios está por encima del 8 % y esto obliga a las familias peruanas a celebrar dentro de casa, según el estudio de Impronta Research, lo recomendable para pasar un momento ameno es evitar temas incómodos y si notas que una cita así te va a generar ansiedad y estrés por encontrarte con personas no deseadas, no fuerces tu asistencia y celebra esta fecha especial otro día con tu madre.