Cinco productos de cuidado personal para engreír a mamá en su día

Un buen obsequio por el Día de la Madre pude ser un producto para el cuidado personal. Y qué mejor si este tiene ingredientes naturales.



A continuación te mostraremos algunos productos que puedes regalarle a tu mamá este 12 de mayo para realzar su belleza.



Manos suaves

En los últimos meses se habla mucho de los beneficios del agua micelar (no irrita la piel, es un gran desmaquillante y un largo Etc.), la cual está presente en diversos productos de belleza y la marca Bath & Body Works, la incluyó para elaborar los jabones de mano Pretty in Pink.

Con una textura espumosa, estos jabones cuidarán sus manos de una manera especial gracias a sus componentes y sobre todo, las dejarán más suaves que nunca.



Dónde: En tiendas Bath & Body ubicadas en San Miguel, Jesús María, Surco e Independencia. (Foto: Difusión Bath & Body Work)

Piel nueva

Las sales naturales son los insumos perfectos para exfoliar nuestra piel y Dr. Teals lo sabe muy bien, por eso fabricó el Epsom Salt Body Scrub.

Compuesto por aceites esenciales y sales marinas, estas sales exfoliantes dejarán la piel de mamá más linda que nunca. Pero eso no es todo, pues el producto está enriquecido con manteca de karité y aceite de jojoba que le darán a su dermis una hidratación única.



Dónde: Tiendas Aruma. (Foto: Difusión Dr. Teals)

Cabello hermoso

El cabello es una de las partes del cuerpo que más queremos las mujeres. Nos preocupamos en tenerlo brilloso, fuerte y sano pero sobre todo, nutrirlo con ingredientes naturales para que quede espectacular.

La palta, el coco y el plátano son los insumos predilectos para darle ese cuidado especial y Garnier los utilizó para elaborar mascarillas exclusivas para nuestro cabello y en solo un minuto, lo dejarán más hermoso.



Dónde: Supermercados, farmacias y tiendas de cuidado personal. (Foto: Difusión Garnier)

Aroma delicada y divertida

La hierba luisa es una de las plantas más aromáticas que hay y no solo es perfecta para una infusión, también la es para la elaboración de múltiples productos para el cuidado personal.

Al tener varios seguidores, K’allma decidió lanzar una línea que tiene como protagonista a esta planta de largas hojas y que la puedes conseguir en un pack que contiene crema humectante, colonia y jabón artesanal.



Dónde: Tiendas K'allma de San Isidro, Jockey Plaza y distintos puntos de venta. (Foto: K'allma)

Cutis renovado

La arcilla es el ingrediente natural que L’Oreal escogió para sacar al mercado su colección de mascarillas faciales, las cuales dejarán el cutis de mamá más terso que nunca.

Combinadas con carbón, eucalipto y algas rojas, la arcilla se encargará de eliminar todas las impurezas de su rostro con cada uno de estas mascarillas elaboradas para cada tipo de piel.