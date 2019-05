Día de la Madre: Canciones ideales para dedicarle a mamá

Una de las actividades típicas en el Día de la Madre es escuchar canciones dedicadas a ella. Para que sorprendas a mamá este 12 de mayo, a continuación te mostraremos algunos temas musicales que podrías dedicárselos de una manera especial.



Estos temas no fueron compuestos para mamá, pero en sus letras se expresa todo aquello que queremos decirle a quien nos dio la vida.

Lejos de ti (Gianmarco)

Si eres de aquellos que está mucho tiempo fuera de casa y no abrazaste a mamá en meses, esta es la canción perfecta para que la sorprendas este día.

“Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor, lejos de ti se me agranda esta pena; lejos de ti no se acaba la guerra. Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura. Lejos de ti, lejos de ti”, dice el coro de esta canción del intérprete nacional que hace bailar a todos al son del charango.



Alegre, de ritmo contagioso y con la letra perfecta para el Día de la Madre, estamos seguros de que a mamá le encantará escuchar esta melodía.



Corazón contento (Marisol)

“Tengo el corazón contento, el corazón contento y lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca”, es parte de la letra de esta pegajosa canción.

Escrita por el argentino ‘Palito’ Ortega y cantado por la española Marisol, el tema se convirtió en un himno al amor en 1968. Seguro que mamá bailó en su juventud y qué mejor regalo que ahora sus hijos se la dediquen.



Mi bendición (Juan Luis Guerra)

Tener a mamá junto a nosotros es toda una bendición. La podemos abrazarla, llenarla de amor y darle las gracias por lo que hace e hizo por nosotros.

“Tenerte, besarte, andar de la mano contigo. Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído yo te lo digo, que bendición”, es el coro de esta tierna bachata perfecta para celebrar el Día de la Madre.



Tú sí sabes quererme (Natalia Lafourcade)

Está claro que mamá sabe todo de nosotros. Qué nos gusta, cuando algo nos incomoda o simplemente cuando nos sentimos mal y, bajo ese contexto, podríamos decir que este tema de la mexicana Natalia Lafourcade es preciso para decirle gracias.

“Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme mi amor. No te vayas, quédate por siempre para siempre, para siempre amarte”, es el coro de este tema ideal para dedicárselo en este día especial.