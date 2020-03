Este domingo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. A propósito de esta fecha, se realizarán diversas actividades culturales gratuitas a lo largo del mes. Dale un vistazo.

1. ‘Machita, Mujer Caporal’. Una presentación de danza folclórica, en el que se explora el mundo de los Caporales desde el personaje de la Machita, quien baila en el bloque de los varones vestida como ellos, pero maquillada y rompiendo el dominio de lo masculino sobre lo femenino, en la danza.

¿Cuándo y dónde? Viernes 6: Auditorio Británico Surco (entrar a la página del Británico para ver más fechas) 7:30 pm.

2. Proyección del documental 'Warmiwañusca' de Lali Houghton. El filme narra la historia de Maximiliana Manuttupa, de 40 años, sufrió años de abuso en las manos de su exesposo. Hoy, ya separada, vive a las afueras de Cusco, en una pequeña habitación que comparte con su hija Sara, de 13 años, a la que sueña darle una mejor calidad de vida.

¿Cuándo y dónde? Viernes 6 de marzo / Sala Cine Alianza Francesa de Miraflores 7 p.m .

3. Exposición ‘Ser un cuerpo incontinente’ de Teresa Carvallo Rey. En una serie de imágenes en relieve y esculturas de cerámica vidriada, la artista Teresa Carvallo Rey cuestiona con ironía las situaciones, los anhelos y las dinámicas de poder que se generan en la relación de una pareja estable; así como los roles que tradicionalmente suelen ser asignados y asumidos por las mujeres dentro de la familia.

¿Cuándo y dónde? Va hasta el 5 de abril, Centro Cultural de España.

4. ‘Una vida desde el trono’, actividad en la que el público podrá conocer la vida de dos grandes representantes de la historia británica: Ana Bolena y María I de Escocia.

¿Cuándo y dónde? Lunes 16: Anne of the Thousand Days (1969) de Charles Jarrott/ Lunes 23: Mary Queen of Scots (1971) de Charles Jarrott. · Auditorio Británico Miraflores. 7:30 pm.

5. ‘Mapa literario sobre escritoras de los 80 y 90 en Lima’ Se realizará la ruta ‘He vuelto a despertar en Lima’. Recorrido sobre escritoras en las décadas de los 80 y 90 del programa Mapa literario de Lima.

¿Cuándo y dónde? Los sábados 7, 14, 21 y 28 de marzo y el 4 de abril de 2020, el punto de encuentro es la Casa de la Literatura Peruana, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

6. ‘Mujeres de cuento’, cuatro historias musicalizadas en donde los personajes combatirán frustraciones y miedos, para ser las protagonistas de su propia historia.

¿Cuándo y dónde? Sábado 21, · Cultural Station (Jirón Bellavista 538, Miraflores), 6 pm.

7. Editaton Arte y Feminismos Lima 2020. Convocatoria abierta para redactar y editar, en una jornada, artículos sobre peruanas destacadas en el ámbito de las artes. Previamente a la editatón, que se realizará en la tarde, se llevará a cabo un taller con las personas participantes para que puedan prepararse para la labor de escritura y el uso de la plataforma.

¿Cuándo y dónde? 7 de marzo, Centro Cultural de España, 10:00 am. y 2:00 pm.