En el país se califica como adulto mayor a las personas de 60 años a más y, debido a algunas de sus capacidades disminuidas como la visión borrosa, una menor audición y la rigidez en las articulaciones, necesitan un mayor cuidado que requieren de atención y responsabilidad. Sin embargo, según datos estadísticos de EsSalud (2021), el 70% de adultos mayores han sufrido maltrato familiar durante la pandemia.

“Los cambios físicos y psicológicos durante el envejecimiento corresponden al desgaste de todos nuestros sistemas, por ello, es necesario que las personas más cercanas a los adultos mayores lleven un control constante y continuado acerca de sus signos vitales, funciones biológicas y, sobre todo, es necesario ayudarlos a mantenerse activos física y psicológicamente, ya que en la tercera edad se suman los problemas crónicos que requieren de una mayor atención”, señala el Dr. Carlos Sandoval, docente de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Norbert Wiener.

Pautas para un ambiente saludable en los adultos mayores

Por ello, en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez (15 junio), el especialista en Geriatría nos indica cuatro pautas para generar un ambiente saludable en los adultos mayores:

Actividad física:

Se recomienda realizar caminatas cortas ya que se considera una de las actividades más accesibles y de menor riesgo para las personas de la tercera edad. Es recomendable realizarlas entre 20 a 40 minutos, hacer pesas con artículos livianos y juegos de entrenamiento cerebral como el Sudoku.

Seguridad en casa:

Las caídas son uno de los peligros a los que los adultos mayores se enfrentan constantemente, por eso es importante garantizar su autonomía y seguridad dentro del hogar. Colocar una correcta iluminación, rampas y soportes de pared en los baños es necesario para evitarles peligros durante su deambulación dentro de casa.

Ser escuchado y hacerlo partícipe en actividades sociales:

Resulta importante promover la socialización de las personas de la tercera edad con sus familiares, ya sea en paseos, cumpleaños o encuentros inesperados. De esta manera, la persona podrá fortalecer lazos y, además, se sentirán escuchados y útiles en su círculo más cercano.

Alimentación equilibrada:

La dieta de los adultos mayores debe ser balanceada. Se debe evitar el exceso de azúcares y carbohidratos, las comidas procesadas, los embutidos y las golosinas. Además, es necesario limitar el consumo de azúcar y sal.

¿Cuáles son sus cinco principales derechos del adulto mayor?

Rodrigo Gálvez, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Norbert Wiener no recuerda que: “Los cincos principales derechos que todo adulto mayor debe considerar son la no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa, la igualdad de oportunidades, la atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos públicos como privados, la información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice y una vida sin ningún tipo de violencia”.

El especialista señala, además, que si los hijos incurren en un incumplimiento que los prive de alimentos o de los cuidados indispensables y que los lleven a la mendicidad o abandono, será el organismo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables quien remitirá dicha información al Ministerio Público para que este proceda a investigar la configuración de algún delito.

Asimismo, Gálvez comentó que “toda persona que tome conocimiento de que una persona adulta mayor se encuentra en situación de abandono tiene la obligación de comunicarlo enseguida a la Policía Nacional del Perú (artículo 26-A.1 de la Ley N° 30490). Debe advertirse que la conducta de quien omite el auxilio inmediato o el aviso a la autoridad acerca de una persona en grave o inminente peligro podría incurrir en el delito de omisión de auxilio o aviso a la autoridad (artículo 127, Código Penal) que se encuentra reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año”.

