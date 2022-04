Este 1 de mayo, primer domingo del mes, se celebra el Día del Trabajo y también el Día Mundial de la Risa que, según expertos, brinda muchos beneficios para nuestra salud. Sigmund Freud atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía negativa, la ciencia lo demostró al descubrir que la corteza cerebral libera impulsos eléctricos un segundo después de comenzar a reír.

Sonreír es la mejor medicina para el organismo, además de ser sinónimo de felicidad, reír brinda muchos beneficios a la salud y para lucir una sonrisa perfecta, es fundamental tener una boca sana, un estímulo para reír y sonreír más en cualquier ocasión.

No tema sonreír, no cubra sus dientes. Una sonrisa tiene el poder de transformar la vida de las personas y mejorar su salud en general. Este cambio en su apariencia mejorará su autoestima y confianza en sí mismo.

¡Las sonrisas son valiosas!

No es casualidad que esta fecha coincida con el Día del Trabajo, ya que si sus colaboradores ríen y sonríen mejoran su productividad, porque una sonrisa mejora el estado de ánimo, y a su vez los ayuda a tener una mayor concentración.

Una investigación de la US National Library of Medicine sostuvo que a las personas que sonríen y ríen suelen percibirlas como más agradables que aquellas que no lo hacen. Por ello, el sentido del humor abre más oportunidades para generar relaciones provechosas y enriquecedoras en nuestra vida social.

Además, una encuesta de la Academia Americana de Odontología Cosmética indicó que casi todos los adultos (hasta un 99,7%) creen que la sonrisa es una herramienta social muy importante. Otro 96% piensa que una sonrisa bonita hace a una persona más atractiva para el sexo opuesto. Y, tres cuartas partes sienten que una sonrisa poco atractiva podría hacer perder la oportunidad de tener éxito profesional.

Sonrisa y salud bucal

A lo largo de nuestra vida y por diversos factores como la alimentación, el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, nuestros dientes van perdiendo su apariencia blanca y brillante. Y la odontología, con el blanqueamiento dental, nos permite volver a lucir una sonrisa radiante y limpia beneficiando nuestros sentimientos de seguridad y confianza.

El director de las clínicas Multident, Dr. Jesús Ochoa, señala que los tratamientos que ayudarán a las personas a lucir la mejor versión de su sonrisa son los periodontales, los implantes para restaurar piezas dentales, coronas o puentes, la colocación de carillas y la ortodoncia invisible Invisalign, pero señala que es importante que previo a un tratamiento estético la boca debe estar saludable porque “Detrás de una bella sonrisa, debe haber siempre una boca sana”, si luce dientes cuidados y saludables es más poderosa y atractiva.

Finalmente, invoca a que este domingo en el Día del trabajo recordemos que la risa es una vitamina para el organismo gratuita, fácil de utilizar y divertida. Además, mejora nuestra salud, nos libera del estrés, facilita esa conexión con las personas, beneficiando nuestra vida social, profesional y afectiva. Con una boca sana lucimos una sonrisa ganadora.

