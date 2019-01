Después de los excesos de fin de año, desintoxica tu cuerpo con estas recomendaciones

Terminaron las celebraciones de fin de año y muchos quedamos agotados y hasta con unos kilitos de más por las múltiples reuniones de camaradería que tuvimos. Uno de los males que adoptamos fue el desgaste de nuestro organismo, el cual sufrió desvelos, altas dosis de comida y, en algunos casos, de alcohol.



Por ello, no hay mejor manera que desintoxicar nuestro cuerpo para recuperar energía y comenzar el 2019 con pie derecho. La nutricionista Gianella Tarazona nos da algunas alternativas para eliminar esas toxinas que adquirimos el mes pasado.



“En diciembre tuvimos varios eventos sociales donde comimos de más y dejamos de lado la actividad física, eso podría haber generado estreñimiento en algunos, así como otras dolencias estomacales”, detalla la especialista.



Consumo de fibra

La fibra natural ayuda a tener un mejor tránsito intestinal, las frutas y verduras tienen este complemento nutricional que ayudan a limpiar nuestro aparato digestivo.

Frutos secos, espinaca, lechuga, zanahoria, apio, semillas, legumbres, higos, ciruelas, entre otros, son algunos de los alimentos que nos aportarán gran cantidad de fibra.



Hidratación

El consumo de agua es básico para que la piel luzca perfecta, pero sobre todo, ayuda a órganos a funcionar correctamente.

“Hay muchas personas a las que no les gusta el agua pura, esta puede ser reemplazada por refrescos de frutas sin azúcar, como por ejemplo limonada, agua de alguna cáscara de fruta, etc. Eso sí, evitar los néctares envasados y gaseosas, ellos no nos hidratan”, cuenta Tarazona.



Carbohidratos

Muchos pensamos que son malos, pero no es así. La doctora revela que los carbohidratos son buenos para nuestro cuerpo, pues aportan energía para nuestras actividades diarias.

“No hay que suspenderlos. El consumo de ellos es bueno, pero con cierta ración y si no sé sabe cuánta cantidad diaria hay que ingerir, se recomienda asistir a un nutricionista para que detalle la medida exacta porque no todos necesitamos las mismas cantidades”, afirma la también coach nutricional de Aló Nutrición.



Actividad física

Es muy probable que durante estas fechas hayamos dejado de lado la actividad física, pero es tiempo de retomar nuestra rutina de ejercicios. Si ibas al gimnasio, regresa a seguir con la práctica. Si salías a correr al parque, qué mejor que hacerlo ahora que el frío se alejó de la ciudad.

“Es recomendable dejar el sedentarismo de lado para darle movimiento a nuestro cuerpo. La caminata es perfecta para empezar a hacer ejercicios”, señala la nutricionista.