Existen muchos mitos en torno a la construcción con Drywall, pese a ello, casas, colegios, hospitales y hasta centros comerciales se han edificado bajo este sistema. ¿Sabías que el Hotel Westin, el Jockey Plaza, las instalaciones de los Juegos Panamericanos entre otros grandes proyectos del país, están construidos bajo este sistema?

Si estás pensando en ampliar, remodelar o construir tu casa, la “construcción en seco o Drywall” es una gran alternativa de rapidez, ahorro y resistencia por lo que esta nota te ayudará a despejar algunas dudas en torno a esta técnica.

El Drywall es un sistema de construcción que está basado en una estructura metálica, las cuales son revestidas con placas de yeso al interior y placas de fibrocemento al exterior. Esta técnica que permite ahorrar tiempo y dinero, está tomando cada vez más protagonismo en la construcción peruana, material que ya se utiliza de manera frecuente en países como Estados Unidos, Japón, Chile, entre otros.

Y es que, una buena construcción en drywall es capaz de brindar múltiples beneficios, igual o más que una edificación tradicional, como durabilidad y resistencia. Por ello, los expertos de Gyplac, marca líder en placas de fibrocemento y yeso para la construcción en seco con sistema drywall, nos ayudan a despejar algunos de los mitos en torno a las construcciones realizadas bajo este sistema:

El sistema Drywall es lo mismo que el “prefabricado”

Falso. A menudo se dice que una casa construída con el sistema de drywall estructural es lo mismo que una prefabricada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los materiales son completamente distintos.

Para empezar, el sistema drywall se apoya en estructuras de acero galvanizado; por otro lado, el material es diferente, pues los prefabricados son hechos con materiales de una calidad distinta; mientras que el Drywall usa tecnología como el fibrocemento.

Las construcciones en seco, no son resistentes ante un sismo

Falso. Las construcciones bajo el sistema drywall, no solo cumplen los estándares de un sistema de construcción tradicional; sino que los materiales que se utilizan, son capaces de responder favorablemente ante un sismo. Y es que, las estructuras metálicas y las placas fijadas a la misma, hacen que se muevan al mismo ritmo y no se rajen ni desplomen.

Estas construcciones perduran en el tiempo

Verdadero. El sistema constructivo en Drywall resalta- además- por su durabilidad. Una construcción correcta, con el material adecuado y con personal calificado, es garantía de una obra que puede llegar a más de 100 años.

Asimismo, la estructura está hecha a base de placas y no está a la intemperie. Es importante, al igual que toda construcción, realizar mantenimientos respectivos, los cuales son similares a los que invierten en una construcción tradicional.

Estas construcciones se pueden ampliar o remodelar

Verdadero. Si hay algo que caracteriza a las construcciones en drywall es su versatilidad. Este sistema constructivo se adapta a todas las necesidades de los usuarios. De igual modo, es 100% compatible con cualquier otro sistema de construcción existente.

Por ello, si tienes una construcción de material noble y estás pensando en hacer un nuevo cuarto -por ejemplo- con drywall es posible. Además, por los materiales que se usan, es rápido y limpio.

Este tipo de construcciones son inflamables

Falso. Las placas de drywall de fibrocemento están fabricadas con una estructura multicapas, por lo que tienen un excelente comportamiento ante un incendio. De esta manera, estas placas no solo se hacen resistente al fuego y altas temperaturas, también no se deforman con el calor ya que no se corroen con el tiempo.

