¿Qué debo considerar si quiero comprar un auto usado?

No te dejes seducir a golpe de una mirada. No importa si tiene tu color favorito, si luce muy brillante o tiene un diseño elegante. Si has decidido comprar un auto de segunda, lo importante es que se encuentre en buenas condiciones para transportarte sin inconvenientes.



MAPFRE te brinda algunos consejos que debes considerar para tomar una buena decisión:

Pruébalo. Es lo primero y esencial que debes realizar antes de comprar un auto. Acelera y frena sin mayor temor. La unidad debe responder satisfactoriamente a estas pruebas básicas.



Presta atención a cualquier ruido extraño. Ten una cita con el vendedor durante el día, pues de noche, con poca luz, puedes no percatarte de ciertos detalles.

Busca un mecánico. El mecánico es el profesional en la materia. Debe examinarlo más allá de los alcances que pueda ofrecerte el vendedor. Si el dueño no quiere que eso suceda, evita la compra.



Papeles en regla. La tarjeta de propiedad, el certificado de revisión técnica, gravamen policial, impuesto vehicular, SOAT, deben estar actualizados. Además, los números de serie de la tarjeta de propiedad deben coincidir con los del motor y chasis.



Obsérvalo por dentro y por fuera. El auto debe estar dentro de tus expectativas. Es muy importante detectar señales de golpes, que el piso no tenga agujeros y que la pintura se vea equilibrada.



No te guíes de las fotos que viste en la página web. Debes fijarte que el tablero esté en buen estado, que las lunas bajen y suban bien, que la radio funcione, entre otros accesorios.

Llantas alineadas. Los neumáticos son los únicos que entran en contacto con el piso. No deben mostrarse muy desgastadas. Si ocurriera así es posible que existan problemas mayores respecto a la dirección de la unidad.