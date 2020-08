Analí (37, Chiclayo) nos lanza todo un reto: aconsejarla cómo poder disfrutar de una relación extramatrimonial sin que su cónyuge sospeche. "Llevo 14 años casada y creo que mi esposo sacó los pies del plato varias veces, pero me da miedo que me deje sola si lo acuso de sacavueltero.

Por otro lado, un jovencito de la misma notaría donde yo trabajo me coquetea y no sé si hacerle caso. La verdad me gustaría, pero me da pánico que mi esposo se entere, porque es muy machista. ¿Qué me recomienda, Sr. Migoya?".

Bueno, Analí, en estas ocasiones la estrategia que deberías seguir resulta muy clara: la mejor defensa es siempre un ataque…

ACÚSALE TÚ PRIMEROSi vas a ser infiel de todas maneras y tienes miedo de que tu esposo te descubra, un buen método es acusarle a él antes de darle chance a que te acuse a ti: muéstrate muy celosa y dile que estás segura de que te engaña con otra… Él lo negará, como es habitual, pero, si realmente te es infiel, se hundirá con tantos remordimientos que ya no pensará en que tú también puedas serlo… Y, como muchas personas creen que los celos expresan cariño, si no fue infiel, igual estará orgulloso de una esposa tan posesiva.

OTROS TRUCOS VALIOSOS

- Si usas el socorrido "voy a salir con unas amigas", no te produzcas mucho en casa: hazlo fuera mejor.

- Lleva contigo la marca de gel o jabón que usas siempre: ni se te ocurra usar el jabón común de los hoteles, que te delata a 1 km.

- "Ir al gym" es un buen pretexto para verte con tu amante, porque puedes llevar muda y volver duchada. Pero di que vas a hacer más de una cosa (pasar por el banco, etc.). No vayan a buscarte al gym…

- Obviamente, no dejes rastros en las redes sociales: borra llamadas y conversaciones de FB, WhatsApp, chats de Gmail u otros correos, etc…

- Y recuerda: no arriesgues un amor real a costa de un falso placer… ni preserves un falso amor a costa de un placer real.

DATOS

- Según la web womensinfidelity.com, de la especialista Michelle Langley, en la actualidad hay tantas mujeres infieles como hombres infieles. ¡La igualdad también ha llegado al adulterio!

- Las más infieles son las mexicanas… al menos según los datos de la web para encuentros adúlteros www.ashleymadison.com. Su eslogan lo dice todo: "La vida es corta. Ten una aventura".

- Para esta web, la mujer infiel tiene un promedio de 32 años, lleva casada dos años, tiene dos hijos y solo busca sentir placer sexual sin compromiso ni riesgo para su relación estable.

Por: Hernán Migoya (sexo21@peru21.com)

Seguir a @Peru21pe