El dan sha ri, un método de orden japonés que compite con el estilo de Marie Kondo

Tras la revolución que generó Marie Kondo con sus consejos para mantener un orden adecuado y que nos llevaba a organizar todo en cajas, otra japonesa viene revolucionando las redes sociales; ella es Hideko Yamashita, quien captó la atención de todos con su método dan sha ri, algo muy distinto al conocido método kon mari.



Pero, qué propone la escritora del libro Dan-sha-ri. Ordena tu vida: quédate solo con lo necesario ¡y encuentra la felicidad! Una cosa muy simple, ordenar a nuestro estilo y conservar aquello que es necesario.



“Al poner orden en los muebles de la casa, ponemos también orden en los trastos del corazón. Es una forma de recuperar y mantener el buen humor en nuestra vida”, escribió la autora en su libro.



Este es el libro de la japonesa que rápidamente se convirtió en sensación a través de las redes sociales. (Foto: Planeta)

Traduciendo al castellano, los términos japoneses; dan significa rechazar las cosas innecesarias, sha quiere decir deshacerse de las cosas inútiles que tenemos y ri, descubrir el deseo insano por las cosas innecesarias.



En conjunto, esta palabra oriental nos invita a eliminar todo aquello que guardamos y pensamos que algún día lo vamos a usar pero que refundimos en un espacio de nuestra casa basándose en la ideología japonesa, la tranquilidad y calma de la mente.



Sabiendo esto, a continuación te diremos cuáles son las principales reglas que nos propone el método dan sha ri. Toma nota y ordena tu casa de la mejor manera.



Ordenar en dos movimientos

Cuando almacenes algún objeto, realízalo de una forma que lo puedas coger en dos simples pasos o movimientos: abrir la puerta del armario y cogerlo. De esta forma, nos invita a olvidarnos de las cajas y utilizar nuestros armarios.

Algo muy distinto a la famosa Marie Kondo, quien te recomienda usar grandes tapers para guardar todo. Yamashita es partidaria de la simpleza.



No lo llenes todo

Para Hideko Yamashita, la idea es ocupar solo el 80% del espacio que vamos a utilizar para guardar nuestras cosas. Ese porcentaje tiene que establecerse en el armario, cómoda, alacena o mueble a utilizar.

Nada de acumular por acumular

Es muy probable que tu sala esté repleta de mesas, muebles, aparadores y varios elementos que, aparte, cobijan otros adornos. Una costumbre que también se puede repetir en nuestra habitación.

Por ello, Yamashita sugiere limpiar el ambiente a fondo y eliminar aquello innecesario que, muy probablemente, ni sabemos que está ahí. De esta forma tendrás más espacio para guardar las cosas que en verdad necesitas.



Esta regla nos llenará de tranquilidad, orden y equilibrio, pues la escritora indica que al ver un ambiente repleto de cosas, bloquea la mente.

Guardar en vertical

En algo muy parecido al método kon marie, el dan sha ri apunta por ordenar las cosas de manera vertical. Esto nos ayudará a tenerlos a la vista y elegir con facilidad.

Este tipo de orden japonés, organiza el interior de los muebles para darles autonomía y libertad al momento que vamos a buscar ese objeto que necesitamos.



Deshazte de lo que no te hace feliz

Es fundamental eliminar los objetos que no nos brindan nada. Así, tendremos nuestro armario, estante, etc. limpio y despejado de adornos inútiles.

"Al limitar la cantidad total de elementos favoritos, estos se convertirán en algo mucho más selecto", afirma Yamashita.



Este método es sencillo de ponerlo en práctica, así que estamos seguros que te dará una sensación de libertad ¿Te atreves a ponerlo en práctica?