¡Mucho cuidado! OMS advierte presencia de microplásticos en el vaso de agua que tomas todos los días

Atención y mucho cuidado. De acuerdo a un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y compartido por la ABC, una gran cantidad de microplásticos están presentes en el agua potable, los alimentos y el aire.

La OMS advirtió de que aunque no se haya determinado el nivel de riesgo para la salud humana, los residuos plásticos de un tamaño inferior a 150 micrómetros no son asimilados por nuestro organismo y no consiguen ser eliminados.

Los expertos señalan que este componente representa un riesgo sanitario a escala mundial porque tiene efectos nocivos para la salud, tanto en el proceso de su fabricación como en el de su utilización.

La fabricación del plástico involucra el uso de numerosos aditivos químicos para que el producto obtenga su aspecto final. En este proceso, los responsables no suelen alertar la toxicidad de estos componentes, que representan alrededor del 7% de la masa total.

Los científicos que realizaron el estudio recomiendan la reducción de la exposición a este tipo de partículas y la eliminación de las partículas plásticas del agua destinadas a consumo humano a través de procesos de filtración.

De esta forma, podrá evitarse los efectos negativos para la salud una vez ingerido el líquido que, en determinados casos, pueden llevar a la muerte.

TAMBIÉN EN LAS AGUAS RESIDUALES

Los especialistas señalan que estos componentes también deber ser eliminados de las aguas residuales. En cualquier caso, el riesgo para la salud humana depende de la dosis de exposición a estas sustancias y a la cantidad absorbida, señala la investigación

Una vez en nuestro organismo, estos elementos pueden alterar el sistema inmunitario o respiratorio, provocar perturbaciones endocrinianas, disminuir la fertilidad o aumentar los cánceres.