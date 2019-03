Luce fresca y a la moda con estos peinados que son tendencia esta temporada

Para esta temporada los peinados simples, frescos y que te den una imagen súper natural están de moda. Los especialistas de las tiendas Aruma compartieron los looks que serán tendencia y que puedes hacerlos tú misma en solo unos minutos.

Cola alta. Es un peinado que siempre está de moda, puede hacerle ligeras variaciones y decorarla con un accesorio. Usa ganchos, ligas y lazos.

Para que tu cabello se vea más ordenado, fija los cabellos rebeldes con crema para peinar, gel o laca. Este look puede ser aplicado en cualquier tipo de cabello, lo importante es que uses una plancha para alisarlo, peinarlo y atarlo correctamente.

Cabello húmedo. El famoso “Wet Hair” viene siendo tendencia desde hace un par de temporadas. Este look es muy versátil y da la apariencia de cabello recién salido de la ducha.



El look admite variantes ya sea finalizándolo con toques de alisado o recogido, además de la posición de la raya, al costado o al medio.



Este peinado es ideal para esos días en que tienes mucha prisa y debes ir a una alguna reunión de trabajo. Tomas una ducha, te peinas y aplicas un fijador de cabello o aceite para mantener este efecto de “mojado” por más tiempo.

Trenza con color. Las trenzas son un clásico, les dan textura a nuestros peinados y en esta temporada se recomienda innovar dándole un poco de color, ya sea a través de tintes permanentes o temporales.

Esto logrará un look más divertido y auténtico. Puedes jugar con los colores de los tintes de fantasía y combinarlos con tu vestimenta. Actualmente existen colores como magenta, turquesa, verde, rosa y lavanda.

Ondas iluminadas. Son tus mejores aliadas si quieres darle movimiento y volumen a tu cabello, ya sea para peinados elegantes o casuales.

Si decides llevar ondas en tu look, las puedes usar naturales, si no las tienes, puedes hacerlas con aparatos eléctricos, como la plancha o las tenazas. El iluminado destaca las formas del corte que uses y además le dará luz a las facciones de tu cara.