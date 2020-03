No es buen momento para peleas, rupturas y ausencias, pero cuándo lo es, cuándo estamos listos para estar mal, y soportar el dolor que causa una relación rota, un mal amor o una pareja a kilómetros de distancia. La cuarentena nos tomó por sorpresa a todos, y es posible que nos haya dejado a la mitad de algo. Se ha paralizado el mundo, y mientras las noticias solo dan cuenta del avance feroz del coronavirus, nuestra vida transcurre en la incertidumbre: resulta que ya la tristeza nos invadía cuando llegó el maldito virus, que la soledad justo nos había hartado, que apenas habíamos decidido rehacernos del huracán de una decepción, que recién sentíamos que había razones para empezar.





La ansiedad se multiplica en situaciones de aislamiento social obligatorio como la que vivimos. Emparejados o solos, la situación atípica que vivimos lleva a extremos lo que hasta hace muy poco o cotidianamente nos inquietaba. Christian Martínez Monge, psicólogo de parejas y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) advierte que es normal y esperable que pensemos en qué va a suceder: “Eso nos da miedo, nos da temor, nos genera ansiedad, nos da ganas de estar informados, de saber si esto va a afectar económicamente a mi casa o el tema laboral. Comenzamos a tener una serie de ideas, lo cual es un instinto que va por un tema de querer salir adelante, sobrevivir y enfrentar”.

Los más afectados son los dependientes emocionales de la pareja o de estar en pareja. Las personas justamente que no han podido. o no saben tomar decisiones solas porque crecieron así, que necesitan del visto bueno del otro o de la otra. En circunstancias de aislamiento, explica el psicólogo, la inseguridad invade más a hombres y mujeres con esta necesidad de afecto constante, gente -como tú y quizás como yo- que demanda ser abrazada, querida.

En esta montaña rusa de emociones -bombardeados de noticias alarmistas y falsas, cadenas de memes y frases de autoayuda- cuando la pareja está lejos es posible que comencemos a preguntarnos si nos quiere o no, si nos está siendo infiel, si la distancia afectará la relación. Queremos saber qué hace, con quién está, con quién sueña, y qué quiere realmente. Llamarla a cada rato, y llenar su teléfono de mensajes de WhatsApp y videollamadas no suma. Al contrario, resta.

Una conducta así, señala el experto, solo va a saturar a la otra persona y estresarla. Por eso, recomienda recordar que así como yo estoy harta de malas noticias, el amor de mi vida o mi amor ocasional también está afectado. ¿Qué hacer? Ocupar la mente en otras cosas o simplemente no hacer nada. “Permítete ser floja”, dijo la cantante Carla Morrison al término de un concierto acústico, en casa, que ofreció para sus miles de fans. Y sí, eso también vale.

El psicólogo recomienda no crear un cronograma semanal de lo que haremos porque no vivimos días comunes: “Nuestros temas emocionales y psicológicos van a depender del día a día. Obviamente no vamos a estar bien si hoy día recibimos una noticia mala respecto a la pandemia. Si tenemos una noticia positiva de repente nuestro día va a ser distinto. Por eso es importante que pensemos en el día a día. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, hoy en la tarde o en la noche, me ponga a pensar qué voy a hacer mañana”. Un día a la vez, como decía una amiga en su batalla contra la depresión.

El ocio no es dormir sino dedicar tiempo a cosas que siempre quisimos hacer como pintar la pared de mi habitación o desarmar mi biblioteca.

SEXO Y TINDER

¿Y el sexo? A pesar de la distancia se puede tener momentos eróticos. Las videollamadas sexuales podrían reconfortarnos si esa persona está lejos. En aislamiento, la creatividad y las ganas pueden ser una combinación explosiva.

Y si estoy recontra sola o solo, Tinder u otras aplicaciones de pareja no son mala idea, pero recordemos que no podemos salir de casa, no ahora: “Debo reconocer qué estoy buscando y que estoy dispuesto a hacer o dar. No voy a ir a una pollería a buscar el mejor ceviche. Si uso estas apps debo saber cuáles son los límites, hasta dónde voy, qué es lo que yo quiero. ¿Quiero momentos eróticos o una relación de pareja? Mucha gente se llena de ansiedad y estrés porque no consigue match con alguien”. Es clave tener claras las reglas del juego para proteger la salud mental.

EL LUTO

El psicólogo remarca la importancia de estar solo y de enterrar al muerto (al ex o a la ex) : “No es lo mismo terminar a que te terminen, aunque siempre habrá dolor. Es bueno saber si extraño a mi ex o extraño estar con alguien”.

Christian Martínez sugiere hablar de la tristeza, no con la ex pareja, sino con un amigo o amiga: “La mente nos boicotea porque justamente pasa en el duelo que pongo la radio y suena la canción que me hace acordar a mi ex. Parece que el mundo conspira contra nosotros, pero no es así. Pasa que estamos muy sensibles, muy alertas de sentirnos nuevamente acogidos, importantes para alguien”.

La cuarentena justamente puede ser un buen momento para reconstruirnos, estar con uno mismo, y pensar en qué ganamos cuando estamos sin pareja, o qué me suma estar sin esa persona que nos hacía daño: “Pero en la soledad también necesitamos sentirnos queridos, contenidos. Y para ello no debo buscar a una ex pareja o a una persona que me haga sentirme falsamente querida, o mendigar amor. Para eso están los amigos. Tenemos que vivir el duelo, y asimilar la desesperanza”.

Es fundamental decir adiós al ex para empezar algo nuevo, y en esta cuarentena podemos empezar a parchar nuestro corazón, para renacer cuando todo pase.

(No te pierdas este acústico de Carla Morrison)

